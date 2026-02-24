بعد إطلاقها رسميًا.. كل ما يهمك معرفته عن مبادرة «أبواب الخير»

أطلق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «أبواب الخير»، لدعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للحماية الاجتماعية وتجسد روح التضامن الراسخة في المجتمع المصري.

أرقام مستهدفة غير مسبوقة

أكد رئيس الوزراء أن المبادرة تستهدف:

توزيع 4 ملايين وجبة ساخنة

تقديم 5 ملايين كرتونة مواد غذائية

توزيع 4.5 مليون وجبة ساخنة يوميًا عبر مطابخ صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي

عبر مطابخ صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي الوصول إلى إجمالي 71 مليون وجبة ساخنة داخل مصر خلال الشهر الكريم

داخل مصر خلال الشهر الكريم توزيع 5.5 مليون عبوة مواد غذائية

وأوضح مدبولي، أن الهدف لا يقتصر على تحقيق أرقام كبيرة، بل يركز بالأساس على توفير احتياجات الأسر المستحقة وصون كرامة المواطن.

تكامل حكومي ومجتمعي

وأشار مدبولي، إلى أن المبادرة تُنفذ بالتعاون بين مؤسسات الدولة وصناديق الدعم والمجتمع المدني والمتطوعين، ما يعكس حجم العمل المشترك في ملف الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن قوافل «أبواب الخير» ستجوب مختلف المحافظات لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وسرعة، بما يعزز العدالة في توزيع الخدمات.

رسالة تضامن داخل مصر وخارجها

وشدد رئيس الوزراء، على أن «أبواب الخير» تمثل رسالة مصرية خالصة بأن التكافل قيمة أصيلة في وجدان الشعب، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية داخل الوطن.

وأشار إلى الدور الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في دعم الأشقاء بقطاع غزة ضمن حملات الإغاثة المستمرة، في إطار التزام مصر الإنساني خارج حدودها.

حضور وزاري موسع

شهد إطلاق المبادرة حضور عدد من الوزراء والمحافظين، من بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعلاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

واختتم رئيس الوزراء، كلمته بتهنئة الشعب المصري بحلول شهر رمضان، مؤكدًا أن روح الشهر الكريم تتجسد في مبادرات التكافل المجتمعي، وأن «أبواب الخير» تمثل أكبر مظلة حماية اجتماعية خلال الشهر الفضيل ورسالة تضامن من كل بيت مصري لدعم الأسر المستحقة.