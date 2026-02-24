قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد إطلاقها رسميًا.. كل ما يهمك معرفته عن مبادرة «أبواب الخير»

بعد إطلاقها رسميًا.. كل ما يهمك معرفته عن مبادرة «أبواب الخير»
بعد إطلاقها رسميًا.. كل ما يهمك معرفته عن مبادرة «أبواب الخير»
ولاء خنيزي

أطلق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «أبواب الخير»، لدعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للحماية الاجتماعية وتجسد روح التضامن الراسخة في المجتمع المصري.

أرقام مستهدفة غير مسبوقة

أكد رئيس الوزراء أن المبادرة تستهدف:

  • توزيع 4 ملايين وجبة ساخنة
  • تقديم 5 ملايين كرتونة مواد غذائية
  • توزيع 4.5 مليون وجبة ساخنة يوميًا عبر مطابخ صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي
  • الوصول إلى إجمالي 71 مليون وجبة ساخنة داخل مصر خلال الشهر الكريم
  • توزيع 5.5 مليون عبوة مواد غذائية

وأوضح مدبولي، أن الهدف لا يقتصر على تحقيق أرقام كبيرة، بل يركز بالأساس على توفير احتياجات الأسر المستحقة وصون كرامة المواطن.

تكامل حكومي ومجتمعي

وأشار مدبولي، إلى أن المبادرة تُنفذ بالتعاون بين مؤسسات الدولة وصناديق الدعم والمجتمع المدني والمتطوعين، ما يعكس حجم العمل المشترك في ملف الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن قوافل «أبواب الخير» ستجوب مختلف المحافظات لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وسرعة، بما يعزز العدالة في توزيع الخدمات.

رسالة تضامن داخل مصر وخارجها

وشدد رئيس الوزراء، على أن «أبواب الخير» تمثل رسالة مصرية خالصة بأن التكافل قيمة أصيلة في وجدان الشعب، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية داخل الوطن.

وأشار إلى الدور الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في دعم الأشقاء بقطاع غزة ضمن حملات الإغاثة المستمرة، في إطار التزام مصر الإنساني خارج حدودها.

حضور وزاري موسع

شهد إطلاق المبادرة حضور عدد من الوزراء والمحافظين، من بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعلاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

واختتم رئيس الوزراء، كلمته بتهنئة الشعب المصري بحلول شهر رمضان، مؤكدًا أن روح الشهر الكريم تتجسد في مبادرات التكافل المجتمعي، وأن «أبواب الخير» تمثل أكبر مظلة حماية اجتماعية خلال الشهر الفضيل ورسالة تضامن من كل بيت مصري لدعم الأسر المستحقة.

أبواب الخير مبادرة أبواب الخير رئيس الوزراء مصطفي مدبولي شهر رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026

ترشيحاتنا

أراساتي

ريال مايوركا يقيل مدربه جاجوبا أراساتي

محمد صلاح

محمد صلاح يدرس الرحيل عن ليفربول وأنظار أوروبا تتجه إليه

هادي رياض

مهيب عبد الهادى يثير الجدل بشأن المشاركة الأولى لـ هادي رياض مع الأهلي

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد