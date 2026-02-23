اختبار دم جديد يتنبأ بظهور أعراض الزهايمر قبل سنوات| إيه الحكاية؟

توصل باحثون في جامعة واشنطن الأمريكية إلى اختبار دم ثوري يمكنه التنبؤ بظهور أعراض مرض الزهايمر قبل سنوات من فقدان الذاكرة، بحسب تقرير موقع "تايمز ناو".

الدراسة، المنشورة في مجلة نيتشر ميديسن، تفتح آفاقًا جديدة للكشف المبكر والتدخل الاستباقي، ما قد يغير مستقبل تشخيص الخرف وعلاجه.

كيف يعمل الاختبار؟

يعتمد الفحص على قياس بروتين يُعرف باسم p-tau217 في الدم، وهو مرتبط بتراكم بروتيني الأميلويد والتاو في الدماغ، وهما العلامتان المرضيتان الرئيسيتان للزهايمر.

وشملت الدراسة أكثر من 600 شخص بمتوسط عمر 67.7 عامًا، وأظهرت أن ارتفاع مستوى هذا البروتين يمكن أن يتنبأ بالتدهور المعرفي قبل 3 إلى 3.7 سنوات من ظهور الأعراض السريرية.

دقة عالية وتفوق على الطرق التقليدية

تشير النتائج إلى أن دقة الاختبار قد تصل إلى 96%، متفوقة على الفحوص التقليدية مثل:

التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)

البزل القطني لتحليل السائل النخاعي

ويجعل سهولة إجراء اختبار الدم وقلة تدخله خيارًا أكثر ملاءمة مقارنة بهذه الطرق المكلفة أو الجراحية.

العمر يلعب دورًا كبيرًا

يوضح الباحثون أن تراكم بروتينات الأميلويد والتاو يشبه "حلقات شجرة"، إذ يمكن قياس مستوياتها لتحديد مرحلة المرض في الدماغ. فعلى سبيل المثال، شخص في الستين بمستويات مرتفعة قد تظهر عليه الأعراض بعد عقود، بينما شخص في الثمانين قد تظهر عليه خلال أقل من عشر سنوات.

ماذا يعني هذا لمستقبل رعاية مرضى الزهايمر؟

حتى الآن، غالبًا ما يُشخَّص الزهايمر بعد أن تؤثر الأعراض على الحياة اليومية. لكن مع اختبار الدم الجديد يمكن:

الكشف المبكر عن الأفراد الأكثر عرضة للإصابة

إدراجهم في تجارب سريرية في مراحل أولية

تعديل نمط الحياة لتقليل عوامل الخطر

التخطيط الطبي المسبق مع الأطباء

رغم أن الزهايمر لا يزال بلا علاج شافٍ، فإن التنبؤ المبكر يمنح المرضى فرصة لإبطاء تقدم الأعراض وتحسين جودة الحياة.

خطوة نحو الطب الوقائي

في الوقت الحالي، يقتصر استخدام الاختبار على الأبحاث، لكنه قد يصبح قريبًا أداة معتمدة في العيادات، لتقديم تقديرات زمنية دقيقة لكل مريض حول احتمالية ظهور الأعراض، وهو ما يمثل مرحلة جديدة من الطب الوقائي والذكي المبني على التنبؤ والمعرفة المبكرة بدلاً من الانتظار.