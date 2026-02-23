قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن مدينة سكنية أثرية وجبانة قبطية أسفلها بموقع شيخ العرب همام
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء خامس ليالي رمضان في المساجد الكبرى
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية قوية ومعالج متطور .. موتورولا تطلق هاتفًا جديدًا إليك أهم مواصفاته

هاتف Edge 70 Fusion
هاتف Edge 70 Fusion
لمياء الياسين

تشير الشائعات إلى أن هاتف Edge 70 Fusion سيكون أحدث هواتف موتورولا التي ستطرح في الأسواق. 

ومن المتوقع إطلاقه في أسواق متعددة، وقد تم مؤخرًا إطلاق صفحة الهاتف على موقع Flipkart ، مما يوحي بإطلاق وشيك، على الرغم من أن الصفحة لم تكشف عن أي تفاصيل جوهرية. والآن، لم تؤكد الصفحة المحدثة بعض التفاصيل الإضافية حول الهاتف فحسب، بل أشارت أيضًا إلى موعد إطلاقه.

هاتف Edge 70 Fusion

مواصفات هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن

على الجنب الآخر من المتوقع أن يكون هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا سوني LYT-710 بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التثبيت البصري للصورة. ورغم عدم توفر تفاصيل محددة حول هذه الكاميرا، إلا أن العلامة التجارية التابعة لشركة لينوفو تُعلن أنها قادرة على التقاط صور فائقة الوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى تحسين سطوع مقاطع الفيديو.

ويعد من المتوقع أن يحتوي هاتف Edge 70 Fusion على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. وأكدت الشركة أن جميع الكاميرات ستدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.
سيأتي جهاز Edge 70 Fusion بشاشة AMOLED منحنية رباعياً تدعم دقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. كما سيدعم سطوعاً يصل إلى 5200 شمعة/م²، ويوفر مساحة عرض تبلغ 96.2%. وسيقدم أيضاً ميزات أخرى مثل دعم HDR10+، وحماية العين من SGS، وتقنية اللمس الذكي بالماء 3.0، التي تتيح استخدام الشاشة حتى مع الأصابع المبللة.


ومن المتوقع وفقا للتسريبات أن يأتي هاتف Edge 70 Fusion ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 68 واط. ورغم احتوائه على بطارية ضخمة من السيليكون والكربون، فإن سمك الهاتف يجب أن لا يتجاوز 7.99 ملم. وسيتوفر بثلاثة ألوان 

 إطلاق هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن

أكدت العلامة التجارية أنها ستكشف عن المزيد من الميزات في 2 مارس، مما يشير إلى أنها قد تظهر لأول مرة في النصف الأول من الشهر.

موتورولا إيدج 70 موتورولا إيدج 70 فيوجن هاتف موتورولا العلامة التجارية بطارية ضخمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

عملة ورقية

احذر.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الكتابة على العملات الورقية طبقا للقانون

صاحب واقعة الرسم على الأهرامات

بعد واقعة الرسم على الأهرامات.. مرشد سياحي يواجه الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه

مخدرات

افطر ومزاجك عندنا.. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمروجي بيع المخدرات عبر مواقع التواصل

بالصور

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد