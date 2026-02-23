ببطارية قوية ومعالج متطور .. موتورولا تطلق هاتفًا جديدًا إليك أهم مواصفاته

تشير الشائعات إلى أن هاتف Edge 70 Fusion سيكون أحدث هواتف موتورولا التي ستطرح في الأسواق.

ومن المتوقع إطلاقه في أسواق متعددة، وقد تم مؤخرًا إطلاق صفحة الهاتف على موقع Flipkart ، مما يوحي بإطلاق وشيك، على الرغم من أن الصفحة لم تكشف عن أي تفاصيل جوهرية. والآن، لم تؤكد الصفحة المحدثة بعض التفاصيل الإضافية حول الهاتف فحسب، بل أشارت أيضًا إلى موعد إطلاقه.

هاتف Edge 70 Fusion

مواصفات هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن



على الجنب الآخر من المتوقع أن يكون هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا سوني LYT-710 بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التثبيت البصري للصورة. ورغم عدم توفر تفاصيل محددة حول هذه الكاميرا، إلا أن العلامة التجارية التابعة لشركة لينوفو تُعلن أنها قادرة على التقاط صور فائقة الوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى تحسين سطوع مقاطع الفيديو.

ويعد من المتوقع أن يحتوي هاتف Edge 70 Fusion على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. وأكدت الشركة أن جميع الكاميرات ستدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

سيأتي جهاز Edge 70 Fusion بشاشة AMOLED منحنية رباعياً تدعم دقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. كما سيدعم سطوعاً يصل إلى 5200 شمعة/م²، ويوفر مساحة عرض تبلغ 96.2%. وسيقدم أيضاً ميزات أخرى مثل دعم HDR10+، وحماية العين من SGS، وتقنية اللمس الذكي بالماء 3.0، التي تتيح استخدام الشاشة حتى مع الأصابع المبللة.



ومن المتوقع وفقا للتسريبات أن يأتي هاتف Edge 70 Fusion ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 68 واط. ورغم احتوائه على بطارية ضخمة من السيليكون والكربون، فإن سمك الهاتف يجب أن لا يتجاوز 7.99 ملم. وسيتوفر بثلاثة ألوان

إطلاق هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن

أكدت العلامة التجارية أنها ستكشف عن المزيد من الميزات في 2 مارس، مما يشير إلى أنها قد تظهر لأول مرة في النصف الأول من الشهر.