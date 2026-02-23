مهمة لـ بعثة الري المصرية لحفر الآبار الجوفية بجنوب السودان | صور

قام الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمقر بعثة الرى المصرى بجنوب السودان، خلال زيارته الرسمية الى جمهورية جنوب السودان.

رافق الوزير، حازم فوزى السفير المصري فى جنوب السودان، والوفد الرسمى المرافق للوزير، حيث التقى الدكتور سويلم بأعضاء بعثة الري المصري بجنوب السودان من العاملين المصريين والجنوب سودانيين، لمتابعة أعمال البعثة ومشروعات التعاون الثنائي الحالية بين مصر وجنوب السودان والتى يشرف عليها أعضاء البعثة والرؤية المستقبلية لتعزيز وتعميق التعاون مع جنوب السودان.

واستعرض الدكتور سويلم مهام بعثة الرى المصرى فى مجال متابعة مشروعات التعاون الثنائى المنفذة لخدمة المواطنين في مجالات حفر الآبار الجوفية وتطهير المجارى المائية من الحشائش، وتقديم كافة سبل الدعم الفني للاشقاء من دولة جنوب السودان .

أثنى الدكتور سويلم على المشروعات التي يتم تنفيذها بجنوب السودان، مشيراً لدورها في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى، وبما يخدم رسالة مصر في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل.

وصرح الدكتور سويلم أن تواجد بعثة الرى المصرى بجنوب السودان خير دليل على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ونقل الخبرات المصرية لها في كافة المجالات التي يحتاجها المواطنين بهذه الدول .