إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام
عبد الرحمن محمد

ما حكم الاعتكاف في المسجد؟  .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار قائلا: الاعتكاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فرض .
وأضاف امين الفتوى أن هذه السنة تنظمها وزارة الأوقاف وتضع لها ضوابط وشروط للتنظيم والحفاظ على المعتكفين ،  ومن هنا فإن اتباع هذه الإجراءات والضوابط واجب شرعي يجب على من خوى الاعتكاف الإلتزام بها .

أحكام الطلاق البائن والرجعي

وفي سياق آخر كشفت دار الإفتاء المصرية عن بعض الأحكام المتعلقة برد المطلقة فى الطلاق الرجعى والبائن.

كيفية رد المطلقة

وأوضحا الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك كيفية ردِّ المطلَّقة وقالت:

🔹 أولًا: الطلاق الرجعي

إذا كان الطلاق رجعيًّا، يجوز للزوج ردُّ زوجته أثناء العِدَّة دون عقدٍ جديد، ويكون ذلك بالقول مثل: راجعتك أو رددتُك، كما يصحُّ الردُّ بالفعل بما يكون بين الزوج وزوجته.

🔹 ثانيًا: الطلاق البائن

إذا كان الطلاق بائنًا بينونةً صغرى، فلا تعود الزوجة إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، وبإذنها ورضاها.

أمَّا إذا كان الطلاق بينونةً كبرى، فلا تحلُّ للزوج الأول إلا بعد أن تتزوج زوجًا غيره زواجًا صحيحًا ويدخل بها، ثم إذا طلَّقها الزوج الثاني وانتهت عدَّتها، جاز للأول أن يتزوجها مرةً أخرى بعقدٍ ومهرٍ جديدين وبإذنها ورضاها.

وبينت أن العلم بالحكم يمنع الوقوع في الحرام، ويُقيم البيوت على بصيرة.

