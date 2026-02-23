تهدد مرضى الضغط والقلب.. جمال شعبان يحذر من 3 مشروبات رمضانية

يلجأ الكثير في رمضان الي تناول المشروبات الباردة علي الفطار وقال الدكتور جمال شعبان، إن هناك مجموعة من المشروبات التي يجب على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم تجنبها تمامًا، لأنها قد تزيد من خطر المضاعفات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات ضربات القلب، أو الحاجة إلى التدخل الطبي.

وحذر شعبان في تصريح لصدي البلد من مشروبات يجب الابتعاد عنها لأنها تهدد صحة القلب وضغط الدم .



المشروبات الغازية

المشروبات الغازية تحتوي على سكريات ومنبهات قد تؤثر سلبًا على القلب والأوعية الدموية، وتزيد من خطر ارتفاع الضغط وأمراض القلب على المدى الطويل.

العرقسوس



العرقسوس بكميات كبيرة، خاصة لمرضى الضغط والقلب، لأنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ويستلزم في بعض الحالات دخول المستشفى.

مشروبات الطاقة



مشروبات الطاقة، لما لها من تأثير قوي على نبضات القلب، خصوصًا لدى الشباب ومرضى القلب.



وأضاف شعبان أن بعض العصائر د يمكن أن تكون مفيدة إذا كانت خالية من السكر والإضافات الصناعية، وتساهم في دعم صحة القلب عند استهلاكه باعتدال.





على الجانب الآخر، هناك مشروبات آمنة يمكن الاعتماد عليها، مثل الماء، العصائر الطبيعية بدون سكر، وشاي الأعشاب مثل النعناع والينسون. هذه المشروبات تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، وتحافظ على نشاط الجسم وصحة القلب طوال الصيام."



وتناول السوائل هو المفتاح، وأن اختيار المشروبات الطبيعية دون إضافات صناعية يعزز صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل، ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق بعد الإفطار.

العصائر الطبيعية يمكن أن تكون مفيدة إذا كانت خالية من السكر والإضافات الصناعية.

وأكد الدكتور جمال شعبان، أن الاعتدال في تناول السوائل، مع التركيز على الماء والعصائر الطبيعية بدون سكر مضاف، يظل الخيار الأفضل للحفاظ على صحة القلب والشرايين على المدى الطويل، ويساعد في تقليل الشعور بالإرهاق بعد الإفطار.