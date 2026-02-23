قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أذان المغرب اليوم .. لا تنسى دعاء الإفطار المأثور
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

زيت جوز الهند والبيكربونات.. خطوات عاجلة لإنقاذ حياة المصابين بحبة الغلة

حبة الغلة
حبة الغلة
ريهام قدري

أعلنت وزارة الصحة، عن اعتماد أول بروتوكول علاجي شامل للتسمم بقرص فوسفيد الألومنيوم المعروف باسم "حبة الغلة"، والذي بدأ تنفيذه في المستشفيات منذ عام 2022، مشددة على أن إدخال الماء أو عمل غسيل المعدة بمحلول ملح أو برمنجانات البوتاسيوم ممنوع تمامًا لتجنب تفاقم حالة المريض.
 


وتفصيلًا، أوضح البروتوكول كيفية التعامل مع حالات التسمم بقرص الغلة كما يلي:
 
إعطاء الزيوت: إذا كان المريض قادرًا على البلع، يُعطى زيت جوز الهند أو زيت البرافين من 2 إلى 5 أمبولات (5 مل لكل أمبول). أما إذا كان غير قادر على البلع، فيتم إعطاؤه عبر أنبوب الرايل.
 
 ويعمل الزيت على احتواء المادة السامة ومنع تصاعد غاز الفوسفين السام الذي يؤثر بشكل مباشر على عضلة القلب.
 
استخدام بيكربونات الصوديوم: يُعطى 1-2 أمبول وريدي كجرعة مبدئية قبل ظهور نتائج التحاليل لضبط الحموضة الناتجة عن التسمم.


عدم استخدام مضادات أو فحم نشط: البروتوكول يؤكد أن الفحم النشط أو أي مضاد آخر ليس له دور فعال في علاج تسمم حبة الغلة.
 
نقل المريض إلى الرعاية المركزة: لضمان متابعة دقيقة للحالة وإجراء التحاليل والإجراءات العلاجية اللازمة.
 
مراقبة غازات الدم وتصحيح البيكربونات: يتم فحص غازات الدم بشكل دوري وتصحيح البيكربونات حتى تصل إلى القيمة الطبيعية 20.
 
متابعة وظائف القلب: إجراء رسم قلب وإنزيمات لتقييم تأثير السم على عضلة القلب. إذا كانت عضلة القلب تعمل بكفاءة، يُعطى المريض المحاليل الوريدية لرفع ضغط الدم، أما إذا كان هناك ضعف أو فشل في عضلة القلب، فتُمنع المحاليل الوريدية ويتم استخدام نورأدرينالين عبر مضخة محاليل بمعدل 5-20 ميكرون في الدقيقة، وهو مفضل على الدوبامين نظرًا لاحتمال عدم انتظام ضربات القلب لدى المريض.
 
مضادات التقلص وحقن لتقليل الامتصاص: تُستخدم للحد من تأثير المادة السامة في الجسم.
 
أكسجين: يتم وضع المريض على أجهزة أكسجين حسب الحاجة لضمان استقرار وظائف الجسم.
 
وأكدت وزارة الصحة أن تسمم فوسفيد الألومنيوم "حبة الغلة" يُعد من أخطر أنواع التسمم، ويتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا، مشددة على أن أي محاولات منزلية مثل إعطاء الماء أو تحفيز القيء قد تزيد من خطورة الحالة بشكل كبير.
 
كما نصحت الوزارة، بأن يتم الاتصال فورًا بخدمة الطوارئ أو التوجه إلى أقرب مستشفى مجهز للتعامل مع حالات التسمم الخطيرة، مع جمع أي معلومات عن المادة المتناولة لتقديمها للطواقم الطبية.

حبة الغلة التسمم بقرص الغلة تسمم وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

القمص تادرس عطية الله إبراهيم

التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الفنان ماجد الكدواني

ماجد الكدواني: الملل والاعتيادية سبب التحولات عند بعض الأزواج

صورة أرشيفية

خبير أثري: تعامد الشمس على أبو سمبل إعجاز فلكي وهندسي.. فيديو

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: نراقب التحركات الأمريكية عن قرب

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد