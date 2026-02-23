قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر لن تصدقه وشحن يدوم لساعات.. إليك أفضل سماعات لاسلكية في 2026

سماعات أذن لاسلكية
سماعات أذن لاسلكية
لمياء الياسين

أصبح العثور على سماعات أذن لاسلكية ممتازة بأقل من 100 دولار أسهل من أي وقت مضى. 

وتقدم العلامات التجارية الآن ميزات فائقة مثل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، والصوت عالي الدقة، وعمر بطارية طويل بأسعار معقولة.

سواء كنت تبحث عن صوت نقي، أو مكالمات واضحة، أو أداء يدوم طويلاً، فإن هذه السماعات اللاسلكية توفر قيمة ممتازة.

 إليك قائمة بأفضل السماعات اللاسلكية التي يمكنك شراؤها بأقل من 100 دولار.

سماعات أذن EarFun Air Pro 4 Plus


1. سماعات أذن EarFun Air Pro 4 Plus
 

توفر سماعات EarFun Air Pro 4 تجربة صوتية مميزة بسعر مناسب. تستخدم نظام محرك مزدوج مع محرك FeatherBA متوازن ومحرك ديناميكي 10 مم لإنتاج صوت جهير قوي وصوت عالي واضح. تعمل تقنية QuietSmart 3.0 ANC على تقليل الضوضاء بما يصل إلى 50 ديسيبل، مما يضمن تجربة استماع خالية من التشتيت

تدعم سماعات الأذن هذه تقنية LDAC وصوت Qualcomm Snapdragon، مما يتيح جودة صوت عالية مع زمن استجابة منخفض. كما تعمل تقنية الترجمة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية Nano Side-Fitted Acoustic Architecture (NSAA) على تحسين الأداء ووضوح الصوت. مع عمر بطارية يصل إلى 54 ساعة ومقاومة للماء بمعيار IP55، تبرز سماعات EarFun Air Pro 4+ كواحدة من أفضل الخيارات المتاحة بسعر أقل من 100 دولار.

السعر: 99 دولار

2. سماعات OnePlus Buds 4
 

تُقدّم سماعات OnePlus Buds 4 صوتًا متوازنًا وميزات فائقة. يجمع نظامها ثنائي المحرك بين مضخم صوت بقطر 11 مم ومكبر صوت عالي التردد بقطر 6 مم، مما يوفر صوتًا جهيرًا عميقًا ونغمات متوسطة نابضة بالحياة. هذه السماعات حاصلة على شهادة الصوت عالي الدقة وتدعم تقنية LHDC 5.0، مما يضمن جودة صوت فائقة.

تتميز سماعات الأذن بتقنية إلغاء الضوضاء التكيفية التي تحجب ما يصل إلى 55 ديسيبل من الضوضاء. كما تتضمن وضعًا للألعاب بزمن استجابة 47 مللي ثانية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق الألعاب. مع 30 ساعة من التشغيل المتواصل ومقاومة للماء بمعيار IP55، تُعد سماعات OnePlus Buds 4 خيارًا عمليًا وموثوقًا.

السعر: 99.99 دولارًا

3. سماعاتBaseus Inspire XP1

تُقدّم سماعات Baseus Inspire XP1 ( مراجعة كاملة ) صوتًا متطورًا وتصميمًا متينًا. تستخدم تقنية الصوت من Bose وتقنية Dolby Audio لتوفير تجربة استماع غنية وغامرة. يدعم نظام إلغاء الضوضاء التكيفي خفض الضوضاء حتى 55 ديسيبل، بينما يوفر التصميم المريح ملاءمة مثالية للاستخدام لفترات طويلة.

تتميز هذه السماعات بستة ميكروفونات تضمن مكالمات واضحة حتى في البيئات الصاخبة. توفر سماعات XP1 عمر بطارية يصل إلى 45 ساعة، بالإضافة إلى تقنية بلوتوث 6.1 لاتصالات مستقرة ومنخفضة التأخير. وبفضل الخصومات المتكررة، تُعدّ سماعات Baseus Inspire XP1 خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على ميزات فائقة بسعر مناسب.

السعر: 109.99 دولارًا (سعر التخفيض: 89.99 دولارًا باستخدام الرمز)

سماعات أذن سماعات أذن لاسلكية السماعات اللاسلكية سماعات EarFun Air Pro 4 سماعات OnePlus Buds 4 سماعات Baseus Inspire XP1 عمر بطارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026 الجديدة

سماعات أذن لاسلكية

بسعر لن تصدقه وشحن يدوم لساعات.. إليك أفضل سماعات لاسلكية في 2026

ميتسوبيشي اتراج موديل 2015

ميتسوبيشي اتراج أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد