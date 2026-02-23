بسعر لن تصدقه وشحن يدوم لساعات.. إليك أفضل سماعات لاسلكية في 2026

أصبح العثور على سماعات أذن لاسلكية ممتازة بأقل من 100 دولار أسهل من أي وقت مضى.

وتقدم العلامات التجارية الآن ميزات فائقة مثل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، والصوت عالي الدقة، وعمر بطارية طويل بأسعار معقولة.

سواء كنت تبحث عن صوت نقي، أو مكالمات واضحة، أو أداء يدوم طويلاً، فإن هذه السماعات اللاسلكية توفر قيمة ممتازة.

إليك قائمة بأفضل السماعات اللاسلكية التي يمكنك شراؤها بأقل من 100 دولار.

سماعات أذن EarFun Air Pro 4 Plus



1. سماعات أذن EarFun Air Pro 4 Plus



توفر سماعات EarFun Air Pro 4 تجربة صوتية مميزة بسعر مناسب. تستخدم نظام محرك مزدوج مع محرك FeatherBA متوازن ومحرك ديناميكي 10 مم لإنتاج صوت جهير قوي وصوت عالي واضح. تعمل تقنية QuietSmart 3.0 ANC على تقليل الضوضاء بما يصل إلى 50 ديسيبل، مما يضمن تجربة استماع خالية من التشتيت

تدعم سماعات الأذن هذه تقنية LDAC وصوت Qualcomm Snapdragon، مما يتيح جودة صوت عالية مع زمن استجابة منخفض. كما تعمل تقنية الترجمة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية Nano Side-Fitted Acoustic Architecture (NSAA) على تحسين الأداء ووضوح الصوت. مع عمر بطارية يصل إلى 54 ساعة ومقاومة للماء بمعيار IP55، تبرز سماعات EarFun Air Pro 4+ كواحدة من أفضل الخيارات المتاحة بسعر أقل من 100 دولار.

السعر: 99 دولار

2. سماعات OnePlus Buds 4



تُقدّم سماعات OnePlus Buds 4 صوتًا متوازنًا وميزات فائقة. يجمع نظامها ثنائي المحرك بين مضخم صوت بقطر 11 مم ومكبر صوت عالي التردد بقطر 6 مم، مما يوفر صوتًا جهيرًا عميقًا ونغمات متوسطة نابضة بالحياة. هذه السماعات حاصلة على شهادة الصوت عالي الدقة وتدعم تقنية LHDC 5.0، مما يضمن جودة صوت فائقة.

تتميز سماعات الأذن بتقنية إلغاء الضوضاء التكيفية التي تحجب ما يصل إلى 55 ديسيبل من الضوضاء. كما تتضمن وضعًا للألعاب بزمن استجابة 47 مللي ثانية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق الألعاب. مع 30 ساعة من التشغيل المتواصل ومقاومة للماء بمعيار IP55، تُعد سماعات OnePlus Buds 4 خيارًا عمليًا وموثوقًا.

السعر: 99.99 دولارًا

3. سماعاتBaseus Inspire XP1

تُقدّم سماعات Baseus Inspire XP1 ( مراجعة كاملة ) صوتًا متطورًا وتصميمًا متينًا. تستخدم تقنية الصوت من Bose وتقنية Dolby Audio لتوفير تجربة استماع غنية وغامرة. يدعم نظام إلغاء الضوضاء التكيفي خفض الضوضاء حتى 55 ديسيبل، بينما يوفر التصميم المريح ملاءمة مثالية للاستخدام لفترات طويلة.

تتميز هذه السماعات بستة ميكروفونات تضمن مكالمات واضحة حتى في البيئات الصاخبة. توفر سماعات XP1 عمر بطارية يصل إلى 45 ساعة، بالإضافة إلى تقنية بلوتوث 6.1 لاتصالات مستقرة ومنخفضة التأخير. وبفضل الخصومات المتكررة، تُعدّ سماعات Baseus Inspire XP1 خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على ميزات فائقة بسعر مناسب.

السعر: 109.99 دولارًا (سعر التخفيض: 89.99 دولارًا باستخدام الرمز)