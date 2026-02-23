مصرع 19 شخصا في سقوط حافلة من طريق جبلي بنيبال

أفادت الشرطة في نيبال إن حافلة سقطت من طريق جبلي في غرب البلاد قبل فجر اليوم الاثنين، ما أودى بحياة 19 شخصا بينهم مواطن بريطاني.

وأضافت الشرطة أنه لم يتم التعرف حتى الآن سوى على تسعة من القتلى، مشيرة إلى أن الحافلة كانت تقل 44 راكبا في المجمل.

وأوضح بيان للشرطة أن مواطنا نيوزيلنديا وآخر صينيا من بين 25 شخصا أصيبوا عندما هوت الحافلة مسافة 200 متر من الطريق في منطقة دادينج، الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا غربي العاصمة كاتمندو.

وأضاف البيان أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات بالعاصمة.

وتعد حوادث الطرق أمرا شائعا في نيبال ذات الطبيعة الجبلية، إذ تسهم رداءة البنية التحتية في وقوع مئات الوفيات سنويا.