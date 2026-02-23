كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، في حديثها عن السيرة النبوية أن حادثة الإفك تعد من الأحداث المهمة في حياة ستنا عائشة، أم المؤمنين، والتي نُسب إليها فيها كذب وإفك عظيم، موضحة أن لقبها “المبرأة من رب العالمين” جاء لتأكيد براءتها وطهارتها.

وقالت خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" إن حادثة الإفك كانت قضية أثارت الحديث بين الناس حول ستنا عائشة رضي الله عنها وأحد الصحابة، مشيرة إلى أن هذه الأحاديث لم يكن لها أي أساس من الصحة، وأنها أُلغي عنها بالقرآن الكريم الذي أنزل لتبرئتها ورفع الظلم عنها.

وأضافت أن التبرئة القرآنية جاءت واضحة ومباشرة، حيث بين الله عز وجل في آياته أن ما نُسب لستنا عائشة كان افتراءً كبيرًا، وأنها محفوظة وطاهرة من كل كذب أو افتراء، مؤكدة مكانتها السامية بين الصحابة وأهمية احترامها في التاريخ الإسلامي.

وأشارت إلى أن حادثة الإفك تحمل دروسًا عميقة في الصبر والتحمل، وأنها مثال على كيفية التعامل مع الشائعات والأقوال الكاذبة، وكيف يمكن للحق والعدل أن يعلو وينتصر في النهاية على الافتراء، خاصة عندما يدعم بالوحي والشرع.