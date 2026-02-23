الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية اليوم تشهد حالة من عدم الاستقرار، وأن هناك تحذيرات صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هناك امتدادًا لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو، يصاحبه كتل هوائية.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد الآن أمطارًا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، وقد تكون رعدية في مناطق السواحل الشمالية، وأن الأمطار مستمرة على مدار اليوم، كما أن القاهرة ستشهد أمطارًا اليوم.

وأشارت إلى نشاط الرياح على أغلب محافظات الجمهورية، وأن هذا النشاط سيكون مثيرًا للرمال والأتربة، وقد يؤدي إلى تدهور الرؤية.

وكشفت أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة تسجل اليوم 19 درجة مئوية، وهو أقل من المعدلات الطبيعية، فيما تسجل الصغرى في القاهرة 12 درجة، والمدن الجديدة 10 درجات، ما يعكس حالة جوية غير مستقرة وسريعة التغير.