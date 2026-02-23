قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إنشاء مقاطعة ممفيس "العاصمة الإدارية" ليس به مخالفة دستورية.. وأقترح إعداد مشروع مستقل عنها
جلسة ساخنة في ميت عقبة.. ماذا قال عواد في تحقيق الزمالك؟
عودة مؤجلة أم حلم مستحيل؟.. موقف الأهلي من استعادة وسام أبو علي
قناة السويس تؤمن عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر حاملات المثقلات عالميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم

الأرصاد الجوية
البهى عمرو

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية اليوم تشهد حالة من عدم الاستقرار، وأن هناك تحذيرات صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هناك امتدادًا لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو، يصاحبه كتل هوائية.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد الآن أمطارًا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، وقد تكون رعدية في مناطق السواحل الشمالية، وأن الأمطار مستمرة على مدار اليوم، كما أن القاهرة ستشهد أمطارًا اليوم.

وأشارت إلى نشاط الرياح على أغلب محافظات الجمهورية، وأن هذا النشاط سيكون مثيرًا للرمال والأتربة، وقد يؤدي إلى تدهور الرؤية.

وكشفت أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة تسجل اليوم 19 درجة مئوية، وهو أقل من المعدلات الطبيعية، فيما تسجل الصغرى في القاهرة 12 درجة، والمدن الجديدة 10 درجات، ما يعكس حالة جوية غير مستقرة وسريعة التغير.

الأرصاد الأرصاد الجوية الأحوال الجوية منار غانم

