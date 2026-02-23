طريقة عمل دجاج فرايد تشيكن وريزو في المنزل بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة



تبحث كثير من الأسر عن طريقة عمل دجاج فرايد تشيكن وريزو في المنزل بنفس طعم المطاعم ولكن بتكلفة أقل ومكونات مضمونة.

ويعد هذا الطبق من الوجبات المحببة للكبار والصغار، خاصة مع قوامه المقرمش من الخارج والطري من الداخل، إلى جانب الأرز الريزو المتبل الذي يمنحه مذاقا مميزا ومشبعا. في السطور التالية نقدم طريقة التحضير خطوة بخطوة.



أولا طريقة عمل دجاج فرايد تشيكن

المكونات:



كيلو دجاج مقطع

كوبان دقيق

ملعقتان كبيرتان نشا

كوب لبن رائب او حليب

بيضة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملح حسب الرغبة

زيت غزير للقلي

طريقة التحضير:

يتبل الدجاج بالملح والفلفل ثم ينقع في اللبن الرائب لمدة ساعة على الاقل داخل الثلاجة.

يخلط الدقيق مع النشا والبهارات جيدا.

تخفق البيضة مع ملعقتين من اللبن.

تغمس قطع الدجاج في خليط الدقيق ثم في خليط البيض ثم تعاد مرة اخرى الى الدقيق مع الضغط عليها لتكوين طبقة خارجية كثيفة.

يقلى الدجاج في زيت ساخن على نار متوسطة حتى يكتسب لونا ذهبيا وينضج تماما من الداخل.

يرفع على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

ثانيا طريقة عمل الريزو

المكونات:

كوبان ارز مغسول ومصفى

ملعقتان كبيرتان زبدة او زيت

كوبان ماء او شوربة دجاج

مكعب مرقة

ملعقة صغيرة كركم

ملح حسب الرغبة



طريقة التحضير:

تذاب الزبدة في قدر على النار ثم يضاف الارز ويقلب لمدة دقيقة.

يضاف الماء او الشوربة مع مكعب المرقة والكركم والملح.

يترك الخليط حتى الغليان ثم تخفف النار ويغطى القدر لمدة خمس عشرة دقيقة حتى ينضج الارز.

يترك مغطى عدة دقائق قبل التقليب بالشوكة للتقديم.

يمكن تقديم الريزو في طبق واسع ووضع قطع الفرايد تشيكن فوقه الى جانب صوص الثومية او السلطة حسب الرغبة، للحصول على وجبة متكاملة بطعم المطاعم في المنزل.