محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات

أصدرت محافظة القاهرة بيانًا رسميًا أوضحت خلاله ملابسات ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ما نُشر في الوقائع المصرية حول قرار محافظ القاهرة رقم 191 لسنة 2026.

وأكدت المحافظة أن قرار الاستيلاء المؤقت على الموقع الذي تشغله مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية جاء في إطار قانوني منظم، واستهدف بالأساس ضمان استمرار العملية التعليمية وعدم تعطل الدراسة.

وأوضحت أن المدرسة محل القرار مملوكة لجهة خاصة وتخضع لإدارة وزارة التربية والتعليم، وأن الاستيلاء المؤقت تم لحين استكمال إجراءات نزع الملكية وفقًا لأحكام القانون، مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتعويض الملاك، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على استقرار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وشددت المحافظة على أن الهدف الجوهري من القرار تمثل في حماية مستقبل الطلاب وضمان انتظام اليوم الدراسي دون أي تأثير، مؤكدة أن ما يُثار من تفسيرات أو معلومات مغايرة لذلك لا يستند إلى حقائق.

ودعت محافظة القاهرة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والالتزام بالموضوعية، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل نشر أو تداول أي معلومات، صونًا للصالح العام ومنعًا لإثارة القلق بين أولياء الأمور والطلاب.