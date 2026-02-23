خبير آثار يرصد معالم قلعة شيخ العرب همام بقنا

أعلنت اليوم وزارة السياحة والآثار عن كشف أجزاء من مدينة سكنية مشيدة من الطوب اللبن تعود إلى القرن الثامن عشر الميلادي، خلال فترة حكم شيخ العرب همام.

كما كشفت الحفائر عن امتداد لجبانة قبطية من العصر البيزنطي تقع أسفل المدينة المكتشفة وذلك في إطار أعمال الحفائر الأثرية بموقع شيخ العرب همام بقرية العركي بمحافظة قنا التي تقوم بها البعثة الأثرية المصرية–الفرنسية المشتركة.

مدينة سكنية مشيدة من الطوب اللبن



وفى ضوء هذا أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملِة الدفاع عن الحضارة المصرية أن قلعة شيخ العرب همام بقنا تعود إلى القرن 12هـ / 18م وتقع فى حاجر الجبل الغربى بشمال قرية العركى التابعة لمركز فرشوط محافظة قنا وتبعد القرية 6كم فى مواجهة وادى الحول وهو المدخل الرئيسى لطريق درب الاربعين.

ولهذا كان لموقع قرية العركى أهمية كبرى كمدخل لمدينة فرشوط من ناحية درب الأربعين خلال العصور المتلاحقة وهى من توابع مدينة فرشوط ثم فصلت عنها فى سنة 1259هـ ولقرية العركى تاريخ حافل عبر العصور الإسلامية منذ دخول الإسلام وحتى عصر أسرة محمد على وذلك طبقًا لدراسة أثرية للدكتور محمود عبد الوهاب مدنى كبير باحثين بمنطقة آثار قنا.

شيخ العرب همام

ويلقى خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان الضوء على ملامح هذه الدراسة، موضحًا أن شيخ العرب همام بن يوسف بن أحمد بن صبيح بن همام سبيك الهوارى ولد فى مدينة فرشوط عام 1106هـ.

ونشأ فى بيت ورث الثراء والمكانة أبًا عن جد فقد كان همام إبنًا للشيخ يوسف الذى آلت إليه زعامة قبائل الهوارة فى أواخر القرن الحادى شر الهجرى السابع عشر الميلادى لأنه أكبر أخواته سنًا وأبرزهم مكانة وكذلك كان الحال بالنسبة لهمام فقد كان أكبر أبناء الشيخ يوسف فآلت إليه زعامة قبائل الهوارة من المنيا وحتى أسوان.



ويشير الدكتور عبد الرحيم ريحان إلى أن الحال قد تغير بعد اعتلاء على بك الكبير شيخ البلد بمصر الحكم حيث دارت الحرب بين على بك الكبير وصالح بك صديق الأمير همام وحليفة وهو ما أدى به الى اللجوء اليه فى فرشوط بعد هزيمته ثم دارت الحرب بين على بك الكبير والأمير همام بن يوسف واستطاع محمد بك أبوالدهب أن يستميل الشيخ إسماعيل بن عبد الله ابن عم الأمير همام وقائد جيوشه وجعله يتقاعس عن القتال واعداً إياه بزعامة قبائل الهوارة بعد الأمير همام ولما علم الأمير همام ما كان من خيانة أبن عمه وهزيمة جنده أضطر إلى التقهقر وخرج من مسقط رأسه وعاصمة نفوذه ومجده مدينة فرشوط ومات مقهوررًا فى قرية قمولاً فى يوم 8 شعبان 1183هـ الموافق أول نوفمبر 1769م حيث دفن فى نجع البركة بقرية قمولا التابعة لنقادة فى مقابل مدينة قوص فى مقام واحد مع الشيخ محمد الجالس بجوار الشيخ العزب ولهم مولد فى شهر رجب من كل عام

ويعد الأمير همام بن يوسف هو الحاكم الفعلى للإقليم كله ( ولاية جرجا ) ولكى يحمى أراضية الواسعة ويدفع عنها شر هجمات الأعراب وأطماع الأمراء المماليك كون جيشًا كبيرًا من القبائل العربية ومن المماليك الفارين إلى الصعيد كما كان بجيش شيخ العرب همام الكثير من الأجناد والقواسة وأكثر هؤلاء من فرقة القاسمية على أن العدد الأكثر بجيش الأمير همام كان من رجال عربان الهوارة أقاربه وأهالى الصعيد فقد كانت قبائل العربان بالصعيد تستطيع أن تجهز جيشاً من 30 إلى 40 ألف مقاتل يحمل السلاح بالاشتراك مع الفلاحين والعبيد وجنود المماليك .



قلعة الأمير همام

ويوضح الدكتور ريحان طبقًا للدراسة أن قلعة الأمير همام بن يوسف بنيت بالطوب اللبن المصنوع من الطمى والرمل مضافا إليهما نسبة قليلة من التبن وبنيت جدران القلعة بطريقة هندسية تتحمل الضغوط بحيث اختلف سمك الجدران وزاوية الميل وترتفع جدران القلعة 6م والأسقف تتكون من الأقبية والقباب النصف كروية والعقود النصف دائرية فى الأبواب والنوافذ ولم يستخدم المعمار الأخشاب فى البناء نظرًا لسرعة تآكلها فى هذه المنطقة الجبلية بسبب آفة القرضة ولقد ضمت قلعة همام كثيرًا من العناصر التى يتطلبها الموقع العسكرى مثل قربها من مصادر المياه العذبة والإشراف على الطرق الهامة وغير ذلك من عناصر العمارة الحربية التى وجدت فى القلاع والحصون المصرية .

تتكون القلعة من مبنيين منفصلين ، المبنى الرئيسى هو المبنى الجنوبى مساحته 2156م2 أى ما يزيد عن نصف فدان وما زالت معظم جدران هذا المبنى قائمة وإلى الشمال منه المبنى الثانوى وهو مبنى صغير تبلغ مساحته 1050م2 أى ربع فدان وهى نصف مساحة المبنى الرئيسى والتى ربما كانت مخازن وطواحين وغير ذلك من الملحقات وفى الجنوب الغربى من مبانى القلعة منطقة متسعة تزيد مساحتها على خمسة عشر فداناً بها أطلال مبانى قديمة ردمت بالرمال ربما كانت تمثل وحدات لسكن الجند ومخازن للغلال والأسلحة وغير ذلك من لوازم الجيش

وتقع الثكنات الحربية لمساكن الجند جنوب غرب مبنى القلعة بحوالى 150م وهى منطقة متسعة تزيد مساحتها على خمسة عشر فدانًا بها أطلال مبانى قديمة والى الغرب من مبانى القلعة توجد منطقة متسعة تبلغ مساحتها حوالى عشرة أفدنة خالية كانت ميدانًا لتدريب الجند على الأعمال العسكرية فى وقت السلم واستعراض الخيل فى وقت المناسبات والاحتفالات خصوصا أن مدينة فرشوط مقر حكم همام لم يكن بها مكان يتسع لاستعراض الخيل وتدريبهم وأيضا حتى يكون الجيش بعيدا عن المدينة وقد سجلت هذه المنطقة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1562لسنة 1998 وتشرف عليها حاليًا منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بنجع حمادى.