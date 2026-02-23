الخارجية الأمريكية تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة لبنان

أفادت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت أوامرها للدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة لبنان وسط تصاعد التوترات مع إيران.

في السياق نفسه، أوضحت وسائل إعلام لبنانية، أن السفارة الأمريكية في لبنان أجلت اليوم عبر مطار بيروت الدولي العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة.

وفي سياق متصل، أرجأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصوله إلى إسرائيل من مساء السبت إلى يوم الاثنين المقبل، في ضوء استعدادات الولايات المتحدة لشن هجوم محتمل على إيران.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتوجه إلى إسرائيل في الثامن والعشرين من الشهر، مشيراً إلى أن روبيو سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويناقش معه الملف الإيراني.

في وقت سابق، أفاد مصدران إسرائيليان بأن تل أبيب رفعت مستوى التأهب وعززت استعداداتها العسكرية في ظل مؤشرات متزايدة عن احتمال تنفيذ هجوم مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران خلال الأيام المقبلة، بحسب CNN.