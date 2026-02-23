محمد الغازي حكماً لمباراة الزمالك ضد زد غدا في الدوري المصري

قررت لجنة الحكام اتحاد الكرة تعيين الحكم محمد الغازى لإدارة مباراة الزمالك وزد غدا الثلاثاء، فى الأسبوع الـ19 من عمر الدورى المصرى، ومعه على تقنية الفيديو خالد جمال الغندور.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، فى إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ختام استعدادات الزمالك لمواجهة زد

يختتم فريق الزمالك اليوم استعداداته لمواجهة زد غدا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مباراة حرس الحدود بجانب دراسة نقاط قوة وضعف فريق زد قبل المواجهة المرتقبة.

وعاد الزمالك بقيادة معتمد جمال للتدريبات الجماعية، بعد فترة راحة حصل عليها الفريق بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين، من مباراة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز ، تدريبات بدنية قوية خلال مران أمس الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية ، وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.