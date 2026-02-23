بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند

حل اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء اليوم، ضيفا في خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2025.

ونشر رامز جلال عن تصدر أسم الاعب أحمد سيد زيزو التريند بعد عرض الحلقة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

دخل لاعب النادي الأهلي زيزو علي الميزان ضمن فقرات برنامج رامز ليفل الوحش، حيث بلغ وزنه. 73 كجم ما دفع رامز للسخرية منه مرددا: “ده بيلعب في الأهلي لازم يبقى لائق، مش زي كابتن طارق يحيي كان بيلعب بالجلابية”.

وتابع رامز: حكايته حكاية بدايته كانت معايا، سألته سؤال وأنت صغير كنت زملكاوي ولا أهلاوي، ورميت شباكي ففتحت الطريق لييبو وقالوا لازم يجيبوه، بما أنه طلع أهلاوي صميم، معانا ومعاكم ذا بيست مستر أسيست اللاعب اللي مش ممكن تغيظه، أحمد سيد زيزو”.

