قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
بعد مقـ.ـتل "إل مينشو".. المكسيك تغرق في موجة عنف واسعة
المفتي: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة
400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن
مقاطعة ذات طبيعة خاصة.. مشروع قانون يعيد تشكيل القاهرة على غرار العاصمة الإدارية.. تفاصيل
أحمد أمين يكشف سر حماسه لتقديم مسلسل النص الثاني.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند

زيزو
زيزو
ميرنا محمود

حل اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء اليوم، ضيفا في خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2025.

ونشر رامز جلال عن تصدر أسم الاعب أحمد سيد زيزو التريند بعد عرض الحلقة  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

دخل لاعب النادي الأهلي زيزو علي الميزان ضمن فقرات برنامج رامز ليفل الوحش، حيث بلغ وزنه. 73 كجم ما دفع رامز للسخرية منه مرددا: “ده بيلعب في الأهلي لازم يبقى لائق، مش زي كابتن طارق يحيي كان بيلعب بالجلابية”.

وتابع رامز:  حكايته حكاية بدايته كانت معايا، سألته سؤال وأنت صغير كنت زملكاوي ولا أهلاوي، ورميت شباكي ففتحت الطريق لييبو وقالوا لازم يجيبوه، بما أنه طلع أهلاوي صميم، معانا ومعاكم ذا بيست مستر أسيست اللاعب اللي مش ممكن تغيظه، أحمد سيد زيزو”.

وحل اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء اليوم، ضيف خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2025.

أحمد السيد زيزو رامز جلال زيزو حلقه زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

الطفل مازن محمد

كارثة سحور رمضان في بنها.. موتوسيكل يصدم طـ.فلا وزيت ساخن يحوله إلى العناية المركزة

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

بتوجيهات الإمام الأكبر.. 10 آلاف وجبة يوميا للطلاب الوافدين بمائدة إفطار الجامع الأزهر

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يناقش مفهوم الفطرة وأثرها في بناء الإنسان المتوازن

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: التوبة السريعة بعد الذنب طريق النجاة ومحبة الله.. فيديو

بالصور

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

القلب
القلب
القلب

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد