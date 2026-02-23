تعليق مثير من الغندور بعد بيان نادي زد بمنح تذاكره لجماهير الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور علي بيان نادي زد الرياضي، وترحيبه الكامل للحضور الجماهيري في مباراة فريقه أمام الزمالك في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2025-.

و كتب الغندور عبر فيسبوك:نادي قمة في الإحترام و الروح الرياضية و الصديق الإعلامي الكبير سيف زاهر يفهم معني الرياضة و معني التنافس و معني وجود الجماهير في ملاعبنا و في النهاية شكرا سيف زاهر و شكرا نادي زد

وأعلن نادي زد الرياضي، الترحيب الكامل لتعزيز الحضور الجماهيري في مباراة فريقه أمام الزمالك في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2025-26.



ونشر نادي زد بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وجاء كالآتي:انطلاقا من حرص إدارة نادي زد على دعم الحضور الجماهيري وتعزيز الأجواء الإيجابية في المباريات، يؤكد الكابتن سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد، أن النادي يرحب بالتنسيق الكامل مع إدارة نادي الزمالك بشأن أي تذاكر من الكوتة المخصصة لنادي زد.

وأضاف البيان أن إدارة زد لا ترى جدوى من الاحتفاظ بأي تذاكر دون استخدامها، موضحًا أنه في حال رغبة إدارة الزمالك في الحصول على التذاكر، يمكنهم التواصل مباشرة مع إدارة زد، وسيتم تسليمها بكل تعاون وتقدير، بما يضمن حضورًا جماهيريًا يليق بقيمة الحدث.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن دعم الجماهير ووجودهم في المدرجات يمثل أولوية قصوى، إيمانًا بأن الجمهور هو أصل اللعبة وروحها النابضة.