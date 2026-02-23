قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وسموحة

الاهلي
الاهلي
علا محمد

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن مباراة الأهلي و سموحة وتوقعاتهم لأداء الفريقين وأداء طاقم التحكيم في اللقاء .

وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "توقعاتكم لمباراة الاهلي و سموحة و توقعاتكم لأداء الفريقين و اداء طاقم التحكيم في هذا اللقاء المهم للفريقين".

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مهمة، مساء اليوم الإثنين، أمام نظيره سموحة؛ ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، جمعها من 16 مباراة؛ بعدما حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 6 مباريات، بينما تلقى خسارة واحدة فقط منذ انطلاق المسابقة، ويسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتقليص الفارق مع فرق المقدمة.

وفي المقابل، يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 25 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب؛ من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من المربع الذهبي.

صراع الصدارة يشتعل

تكتسب المباراة أهمية كبيرة للأهلي؛ إذ يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث لاعتلاء صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، انتظارًا لنتائج باقي مباريات الجولة، خاصة في ظل المنافسة القوية مع الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وبالتالي، فإن الفوز اليوم؛ سيمنح الأهلي دفعة معنوية قوية في سباق المنافسة على اللقب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين 23 فبراير، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر.

الإعلامي خالد الغندور مباراة الأهلي و سموحة سموحة الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

كمبيوتر محمول

بوزن أخف وأكثر صلابة ..إليك أفضل كمبيوتر محمول في 2026 من إل جي

بيجو 5008 موديل 2015

اركب بيجو 5008 سعرها 700 ألف جنيه

هاتف ون بلس

بميزات ثورية وقدرة شحن جبارة ..وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بالصور

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد