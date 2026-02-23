إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتي ميكروباص ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص أمام مصنع ملابس بمنطقة شرق النيل، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا بالواقعة، فانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل الفوري مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث، وسط حالة من التكدس المروري نتيجة التصادم.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، وجارٍ متابعة حالتهم الصحية تحت إشراف الفرق الطبية بالمستشفى.

وتم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات وأسباب وقوع الحادث بـ مدينة بني سويف الجديدة، وقامت الجهات المختصة برفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.



