نائب محافظ بني سويف يشهد انطلاق مشروع زاد آل البيت لتقديم 1000 وجبة يوميا للأسر الأولى بالرعاية

شهد السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، بتوجيهات من محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز، انطلاق مشروع "زاد آل البيت"لتوزيع وجبات ساخنة ومجهزة على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد موسي مدير مؤسسة أولاد الخير، وبالتنسيق بين مديرية الأوقاف والتضامن الاجتماعي وبالتعاون مع مؤسسة "حي على الوداد"، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان.

يتضمن المشروع تقديم نحو 30 ألف وجبة طوال الشهر، بمعدل ألف وجبة يوميًا، يتم توزيعها أسبوعيًا على مختلف مراكز المحافظة لضمان الوصول لأكبر عدد من المستفيدين.