محافظ بني سويف يتابع مُستجدات المرحلة الأولى من مشروع كوبري الشاملة على ترعة الإبراهيمية

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف سير ومُستجدات أعمال المرحلة الأولى من مشروع كوبري الشاملة على ترعة الإبراهيمية، والذي يُنفذ في إطار بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري، ضمن خطة المحافظة لتيسير الحركة المرورية،وتخفيف الزحام، وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الشكل الحضاري.

واطّلع المحافظ على الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يشمل كوبريي سيارات وكوبري مشاة أعلى المزلقان، واستمع لعرض حول نسب التنفيذ التي تضمنت الانتهاء من صب القواعد المسلحة، وأعمال العزل، وبعض الحواجز الخرسانية، بالتوازي مع أعمال الحدادة والدهانات، والبدء في الجسات والتصميمات تمهيدًا لأعمال الخوازيق، مع دعم السلالم الخرسانية بمصاعد كهربائية لتيسير حركة كبار السن وذوي الهمم.

ووجّه المحافظ بسرعة وتيرة التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال، وتيسير الحركة المرورية بمحيط المشروع، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تخطيط المنطقة وفق الوضع الجديد، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والهندسية، خاصة ما يتعلق بعناصر السلامة والرؤية المرورية.

رافق المحافظ: المهندس ناصر فراج مدير مديرية الطرق والنقل، أحمد دسوقي مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، محمد بكري رئيس المدينة، شيرين حسين – مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة،المهندس محمد عمار مدير إدارة الكباري، المهندس محمد عشري مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري