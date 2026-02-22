كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

حققت الفنانة يمنى طولان نجاح كبير من خلال مشاركتها في مسلسل كلهم بيحبوا مودى الذى يعرض حاليا في الموسم الرمضانى، حيث قدمت أحد الأدوار المحورية التي ساهمت في تصاعد الأحداث ولفتت أنظار الجمهور، في عمل درامي حظي بمتابعة واسعة ونجاح جماهيري كبير.



تجسد يمنى طولان خلال أحداث المسلسل شخصية شيرى، وهي امرأة تحمل مشاعر حب ورغبة قوية في الارتباط بشخصية يؤديها بطل العمل الفنان ياسر جلال، الذي يظهر في العمل بشكل مختلف عما اعتاده الجمهور، حيث يقدم شخصية رجل متعدد العلاقات النسائية، يعيش صراعات عاطفية واجتماعية متشابكة، وتتمنى شيرى الزواج منه، إلا أنه يرفض طلبها نظرًا لكونه صديقًا مقربًا لزوجها الذي يجسد دوره الفنان أيمن عزب، ما يضع الشخصية في دائرة من التوتر الدرامي والمواقف المتأرجحة بين العاطفة والواقع، لتبدأ محاولاتها المستمرة للتقرب منه في إطار يحمل طابعًا خفيفًا يمزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.



ونالت يمنى طولان إشادات واسعة على أدائها لشخصية شيرى، التي بدت خفيفة الظل وقريبة من الجمهور، حيث تمكنت من تقديم مزيج متوازن بين الجرأة والرقة، كما ظهرت بإطلالة لافتة ومظهر مختلف أضفى على الشخصية حضورًا خاصًا أسهم في ترسيخها داخل سياق الأحداث.



وأكد متابعون أن أداء يمنى شكل إضافة حقيقية للعمل، خاصة في المشاهد التي جمعتها بياسر جلال، والتي اتسمت بالحيوية والتفاعل الدرامي اللافت، ما عزز من قوة الخط الدرامي المرتبط بشخصيتها.



ويأتي هذا الدور ليعزز من حضور يمنى طولان على الساحة الفنية، بعد أن استطاعت أن تثبت قدرتها على تقديم أدوار متنوعة، في عمل درامي استطاع أن يحقق نسب مشاهدة مرتفعة وأن يرسخ مكانته بين أبرز الأعمال التي عُرضت مؤخرًا.

يعرض مسلسل كلهم بيحبوا مودى حصرياً على قناة ON فى تمام الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة فى تمام الساعة 7:45 صباحاً، ويعرض على قناة OON دراما فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:30 صباحاً، كما يعرض على منصة Watch it فى تمام الساعة 7:15 مساء.

مسلسل كلهم بيحبوا مودى بطولة ياسر جلال، آيتن عامر، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربى، يمنى طولان، جورى بكر، ومن إنتاج مها سليم وتأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويعرض ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة فى موسم رمضان 2026.