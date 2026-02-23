جمال العدل: زعل الرئيس السيسي من المسلسلات على حق.. أعمال بايخة ومش لطيفة

وجهت الإعلامية أميرة بدر، سؤال للمنتج الكبير جمال العدل، :«لو هتقعد تعد فلوسك هتقعد تعد كام ساعة؟»، ليرد الأخير قائلًا: «4 أو 5 سنين».

وأشار جمال العدل، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة النهار، إلى أنه لم يضغط عليه أحد من أجل تحويل أرض النفاق لمسلسل أو عمل درامي، مضيفًا: «مفيش حد ضغط عليا ولا عمر حد ضغط عليا، ومبعملش حاجة إلا بكيفي».

وأشار جمال العدل إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك كلمة لأي فنان تتخطى الإنتاج أو تكون له التأثير على الإنتاج، قائلًا: «لأي كبير اشتغلنا معاه أو صغير، يكون كلمته تمشي على الإنتاج، ولا الموديل ده موجود في الشغلانة، استحدث الآن مع منتجين صغيرين أو حاجة».

وأوضح جمال العدل أنه شاهد الفترة الماضية الكثير من الأعمال الدرامية السيئة، وأغلبها أعمال تمثل الطبقة الشعبية، وهذه الاعمال لا يمكن أن يكون لها علاقة بالطبقة الشعبية، قائلًا: «الطبقات الشعبية لا بتتكلم كده ولا مبيتصرفوش كده، محدش بيكلم حد كده، دي حاجة بايخة ومش لطيفة، وليه حق الرئيس عبد الفتاح السيسي يزعل من المسلسلات دي».