رياضة

هاتريك.. أيمن أمير عبد العزيز يقود الزمالك لفوز كبير على الاتحاد في دوري 2005

أيمن أمير عبد العزيز
أيمن أمير عبد العزيز
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

فاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك على الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري مواليد 2005.

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أيمن أمير عبد العزيز يسجل هاتريك ويقود الزمالك للفوز على الاتحاد 3-1 في دوري مواليد 2005".

وسجل أيمن أمير عبد العزيز هاتريك في شباك الاتحاد السكندري؛ ليقود الأبيض للفوز وحصد نقاط المباراة.

الزمالك يواجه زد في الدوري الممتاز

وعلى صعيد آخر تتجه أنظار جماهير نادي الزمالك إلى المواجهة المرتقبة أمام فريق زد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز؛ وذلك بعد الانتصار المهم الذي حققه الفريق على حرس الحدود- الأحد الماضي- في الجولة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وزد 

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وزد في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد

وتنقل مباراة الزمالك وزد عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك الاتحاد السكندري منافسات بطولة الدوري مواليد 2005 مواليد 2005

المزيد

