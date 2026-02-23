هل تسيطر يسرا على العدل جروب؟.. المنتج جمال العدل يكشف التفاصيل

أكد المنتج جمال العدل، أن الفنانة يسرا موجودة معنا في الدنيا من قبل الشغل، وللأسف هناك نجوم كبار وأصدقاء عمر مثل نور الشريف لم نعمل معهم، لكن العمل مع يسرا قرب المسافات وأصبحت جزءاً من العائلة".

وكشف جمال العدل، خلال لقاء له لبرنامج “أسرار”، عبر فضائية “النهار”، عن شائعات تحكم يسرا في الشركة، قال جمال العدل: "هذه شائعة سخيفة، ولكن لها مبرر منطقي بسبب تكرار النجاحات والعلاقة القوية بيننا، الحقيقة أن هناك نجوماً، وحتى رجالاً، يشعرون بالغيرة من هذه العلاقة، والبعض يظن أن يسرا هي من تدير الشركة، وأقسم بالله يسرا عمرها ما تدخلت في عمل الشركة لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى في مسلسلاتها، إلا في حالة واحدة فقط، إذا طلبت عدم وجود ممثل معين لأنها لا ترتاح معه نفسياً، وهذا حقها".

وأشاد جمال العدل باحترافية يسرا الشديدة، مؤكداً أنها من أكثر النجمات التزاماً واحتراماً للمواعيد وللأجيال الجديدة، ولا تمارس أي نوع من أنواع "التنكة" أو التعالي، واصفاً إياها بـ "نجمة النجوم" التي منحها الله قبولاً وهالة خاصة لا يمكن استنساخها.