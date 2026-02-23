أتمنى عودته للزمالك.. جمال العدل: رحيل إمام عاشور أحزنني

تحدث المنتج الكبير جمال العدل عن انتقال لاعب خط الوسط إمام عاشور من نادي الزمالك إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى حزنه العميق على رحيل اللاعب الذي وصفه بـ"المهم والمفيد للفريق".

وأوضح العدل أنه كان يتمنى أن يعود إمام عاشور للزمالك مرة أخرى، مؤكدًا أنه اللاعب الوحيد في الأهلي الذي يكن له مشاعر إيجابية، وأن عودته للنادي الأبيض؛ ستكون خطوة محببة له ولجماهير الزمالك.

موقف العدل من إدارة الزمالك الحالية

أكد جمال العدل دعمه لأي شخصية تتولى رئاسة نادي الزمالك، سواء كان المستشار مرتضى منصور أو الكابتن حسين لبيب، لكنه أشار إلى أن كرامة وهوية وصورة النادي تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية.

وشدد على أنه لو أصبح رئيسًا للنادي؛ سيعمل على إعادة النادي لمكانته وكرامته السابقة.

دعم عائلة العدل المستمر للنادي

أوضح العدل أن عائلته كانت دائمًا داعمة للزمالك على مدار سنوات طويلة، حيث ساهمت ماليًا في أزمات النادي المختلفة، انطلاقًا من حبهم وانتمائهم للنادي.

وبيّن أن هذه المساعدات لم تُستعرض إعلاميًا أبدًا، بل كانت دافعها الوحيد المحبة والانتماء للكيان الأبيض، بعيدًا عن أي مكاسب أو مصلحة شخصية.

موقف العدل من بعض العبارات الإعلامية

وعبَّر جمال العدل عن رفضه تكرار عبارة “بيبو وبشير وبيبو والجون”، مشيرًا إلى أنه لا يفضل استخدامها على الهواء.

وردًا على سؤال مازح عن الاختيار بين الزمالك وعائلته، قال العدل بلا تردد: “الزمالك طبعًا، مفيش تفكير”، مؤكدًا على قوة ارتباطه العاطفي بالنادي الأبيض وولائه المستمر له