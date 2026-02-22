نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

نشرت الفنانة هدى الإتربي فيديو من كواليس مشهد جديد لها ضمن أحداث مسلسل مناعة، الذي تخوض به السباق الرمضاني 2026.

المشهد يجمع بين "نؤة"- وهو اسم الشخصية التي تجسدها هدى الإتربي- مع "منعم" - الذي يجسده الفنان كريم قاسم- في أثناء هروبه من الشرطة في منزل أحمد خالد صالح - الذي يجسد شخصية "كمال"- الذي تحاول نؤة في الأحداث الارتباط به، لكنه يقع في غرام هند صبري - والتي تجسد شخصية "مناعة"-.

وكعادتها، مازحت هدى الإتربي، جمهورها، بتعليقها على الفيديو، وكتبت “نؤة وهي بتتحول.. بعد كلمة أكشن غير .. من كواليس مسلسل مناعة”.

قصة مسلسل مناعة

تدور أحداث مسلسل مناعة في إطار شعبي داخل حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينيات، من خلال شخصية التي تلعبها هند صبري التي تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يُقتل في تجارة الممنوعات، إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية، مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

مسلسل مناعة، بطولة: هند صبري، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، عماد صفوت، هدى الإتربي، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباويى، وإنتاج المتحدة استديوز.