قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار عمرة رمضان 2026 النصف الثاني وبرامج الحجز بالتفصيل

أسعار عمرة رمضان 2026 النصف الثاني وبرامج الحجز بالتفصيل
أسعار عمرة رمضان 2026 النصف الثاني وبرامج الحجز بالتفصيل
عبد الفتاح تركي

أسعار عمرة رمضان 2026 النصف الثاني وبرامج الحجز .. يشهد موسم عمرة شهر رمضان 1447 هـ اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين الراغبين في أداء المناسك، خاصة مع اقتراب النصف الثاني من الشهر الكريم الذي يتزامن مع العشر الأواخر، وهي الفترة التي تحظى بإقبال كبير نظرًا لفضلها الديني، ما يدفع الكثيرين للبحث عن أحدث أسعار البرامج المتاحة وخيارات الحجز المناسبة وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم

أسعار عمرة النصف الثاني من رمضان 2026

تطرح شركات السياحة مجموعة متنوعة من برامج العمرة خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2026، لتلبية احتياجات مختلف الفئات، حيث تتنوع بين البرامج الاقتصادية منخفضة التكلفة والبرامج الفاخرة التي توفر مستوى أعلى من الخدمات والإقامة القريبة من الحرم، كما أصبح الحجز أكثر سهولة من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية.

واقرأ أيضًا:

عمرة رمضان

تفاصيل البرامج الاقتصادية لعمرة رمضان 2026

تشير بيانات البرامج الاقتصادية إلى أن مدة عمرة النصف الثاني من رمضان غالبًا ما تمتد إلى 14 يومًا، وتبدأ أسعارها من 48 ألف جنيه، وقد تصل إلى 68 ألف جنيه، وذلك بحسب مستوى الإقامة والخدمات المقدمة ضمن البرنامج.

كما تتوافر برامج أخرى تمتد إلى 30 يومًا، وتصل تكلفتها إلى نحو 65 ألف جنيه، وتشمل هذه الباقات الإقامة الأساسية والتنقلات داخل المملكة العربية السعودية، فيما يتم احتساب تكلفة تذاكر الطيران والخدمات الإضافية بشكل منفصل، وهو ما يمنح المرونة للراغبين في اختيار مستوى الخدمة المناسب

البرامج الفاخرة لعمرة العشر الأواخر

في المقابل، تبدأ أسعار البرامج الفاخرة لعمرة النصف الثاني من شهر رمضان من 70 ألف جنيه لبرنامج مدته 10 أيام، خاصة مع الإقامة في فنادق قريبة من الحرم، وقد تصل الأسعار إلى 90 ألف جنيه خلال فترة العشر الأواخر من رمضان نتيجة زيادة الطلب.

وتتميز هذه البرامج بتقديم خدمات متميزة تشمل الإقامة في فنادق راقية، وتوفير وسائل نقل مريحة، إلى جانب مستوى أعلى من التنظيم والرعاية طوال فترة الرحلة، ما يجعلها الخيار الأمثل للراغبين في تجربة عمرة أكثر راحة وتنظيمًا.

عمرة رمضان

منصة نسك ودورها في تنظيم رحلات العمرة

ساهمت منصة نسك التابعة لـ وزارة الحج والعمرة السعودية في تسهيل إجراءات أداء العمرة بشكل كبير، حيث تتيح للمستخدمين التقديم إلكترونيًا للحصول على تأشيرة العمرة، مع ربط جميع خطوات الحجز في نظام موحد يشمل السكن ووسائل النقل والتأمين الصحي.

ويعكس هذا النظام الرقمي تطورًا ملحوظًا في تنظيم رحلات العمرة، حيث يساعد في تقليل الوقت والإجراءات التقليدية، ويضمن تجربة أكثر سلاسة وأمانًا للمواطنين الراغبين في أداء المناسك بإشراف رسمي.

خطوات التقديم على تأشيرة عمرة 2026 عبر نسك

يمكن للراغبين في أداء العمرة التقديم بسهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية، وهي الدخول على منصة نسك الإلكترونية، ثم اختيار التقديم على تأشيرة عمرة، وتحديد الجنسية ومحل الإقامة، ثم إدخال البيانات الشخصية وتحميل المستندات المطلوبة، يلي ذلك حجز الفندق ووسائل النقل المعتمدة، وأخيرًا سداد الرسوم وطباعة التأشيرة بعد الموافقة.

شروط الحصول على تأشيرة العمرة 2026

حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على تأشيرة العمرة، وتشمل أن يكون جواز السفر ساريًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع ضرورة حجز فندق ووسائل نقل معتمدة مسبقًا، وتوفير تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة، إلى جانب وجود وثيقة تأمين صحي سارية.

عمرة رمضان

كما تشمل الشروط الحصول على التطعيمات المطلوبة مثل الإنفلونزا والميننجيت، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا في حالة السفر الفردي، مع الالتزام بمغادرة المملكة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة.

نصائح مهمة قبل حجز برامج عمرة رمضان

ينصح الخبراء بضرورة التأكد من موقع الفندق ومدى قربه من الحرم المكي أو المدني، لما لذلك من تأثير مباشر على راحة المعتمر خلال أداء المناسك، كما يُفضل مراجعة تفاصيل النقل الداخلي بدقة لتجنب أي مشكلات أثناء التنقل.

منع تكرار عمرة رمضان 2024

ويُوصى أيضًا بمقارنة الأسعار بين البرامج الاقتصادية والفاخرة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والخدمات، بالإضافة إلى متابعة العروض الموسمية التي تقدمها شركات السياحة، والتي قد تتيح فرصًا للحصول على أسعار أفضل خلال فترات محددة.

عمرة رمضان أسعار عمرة رمضان أسعار عمرة رمضان 2026 برامج عمرة النصف الثاني رمضان تكلفة عمرة العشر الأواخر حجز عمرة عبر منصة نسك شروط تأشيرة العمرة 2026 عمرة رمضان مصر 2026 أسعار العمرة الاقتصادية والفاخرة خطوات حجز العمرة إلكترونيًا أفضل برامج عمرة رمضان تكلفة عمرة 14 يوم و30 يوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

ميلان

الدوري الايطالي .. بارما يهزم ميلان 1-0

ليفربول

لم يعد فريق صلاح.. كاراجر يثير الجدل بشأن ليفربول

لابورتا

استفادوا من التحكيم كثيرا.. تعليق ناري من لابورتا ضد ريال مدريد

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد