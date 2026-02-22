مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة

تواصل مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كعادتها منذ ٤٥ عام تنظيم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة بشارع البحر الأعظم.

وتقدم يوميًا نحو 20 ألف وجبة إفطار وسحور للأسر الأولى بالرعاية وعابري السبيل.

وتشهد المائدة تنظيمًا دقيقًا يبدأ من إعداد وتجهيز الوجبات مرورًا بعمليات التعبئة، وصولًا إلى التوزيع، بمشاركة فرق من المتطوعين يعملون على مدار اليوم لضمان انتظام الخدمة وسرعة الأداء.

كما تقوم المؤسسة بتوصيل وجبات ساخنة إلى المنازل للحالات غير القادرة على الحضور، خاصة كبار السن والمرضى،

كما دفعت المؤسسة بسيارة متنقلة لإفطار عابري السبيل، تجوب مختلف الشوارع، خاصة محطات المترو والقطارات والطرق السريعة، قبيل أذان المغرب، لتقديم وجبات جاهزة.