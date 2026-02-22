حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعمرو مصطفى رئيس حي أول الزقازيق بالتنسيق مع محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بشن حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، لتحقيق السيولة المرورية و استعادة الوجه الحضاري، وذلك خلال جولته اليوم بشوارع مدينة الزقازيق.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، شهد ميدان المحطة والتحرير بمدينة الزقازيق حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة ، وقد أسفرت الحملة عن إزالة الاستندات والحواجز الحديدية وكافة التعديات على حرم الطريق ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخري.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف التواجد الميداني بالشوارع على مدار الساعة لعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.