مسئول إيراني: محادثات غير مباشرة مع واشنطن في مارس للوصول لاتفاق مؤقت

أفاد مسئول إيراني كبير، اليوم الأحد، بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة أوائل مارس، لافتا إلى أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مؤقت.

وقال المسئول الإيراني، إن طهران وواشنطن تختلفان فى وجهات النظر بشأن نطاق وآلية رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، وفق وكالة "فارس" الإيرانية.

وجرت مفاوضات بين طهران وواشنطن يوم الثلاثاء الماضي بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف، وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي ويتكوف.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، بأنه سيمنح إيران مهلة أقصاها 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ويعتقد أن هذا الوقت كاف لتوقيع اتفاق.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت بأن المقترحات التى نوقشت بين واشنطن وطهران شملت إمكانية سحب اليورانيوم عن التخصيب لكن إيران أصرت على الاحتفاظ بهذه المواد داخل البلاد مع الإشارة إلى احتمال خفض مستوى التخصيب فى حال التوصل لاتفاق.

وتصل المفاوضات إلى معادلة دقيقة تتراوح بين منع إيران من امتلاك سلاح نووى وبين عدم تقديم طهران تنازل تعتبره يمس سيادتها الاستراتيجية.