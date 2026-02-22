رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه

شهدت حلقة برنامج رامز ليفل الوحش ظهور الفنان مصطفى غريب ضيفًا ضمن سلسلة المقالب الرمضانية التي يقدمها الفنان رامز جلال.

إطار كوميدي ساخر

استهل رامز الحلقة بمقدمة ساخرة على طريقته المعتادة، حيث أطلق عدة تعليقات طريفة عن ضيفه، ملمحًا إلى كثرة ظهوره في الأعمال والإعلانات، في إطار كوميدي ساخر اعتاد أن يقدمه مع ضيوفه كل موسم.

وقال رامز جلال: "رافع شعار عدي واكبش هات، عيل مبيفرقش معاه غير الكاشات، شيطان الفلوس غواه، معانا ومعاكم صاحب الشنب المريب مصطفى غريب".

عبارات ساخرة وإفيهات لافتة

كما واصل مقدم البرنامج سخريته بإطلاق أوصاف فكاهية على مصطفى غريب، مستخدمًا عبارات ساخرة و إفيهات لافتة، قبل بدء تنفيذ المقلب، في أجواء يغلب عليها الطابع الكوميدي الممزوج بالإثارة، والتي تميز حلقات البرنامج خلال شهر رمضان.