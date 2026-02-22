كرامة الفنان .. راندا البحيري تهاجم برنامج رامز جلال

أكدت الفنانة راندا البحيري، أن برنامج رامز جلال يعتبر كارثة حقيقية، موجودة منذ 16 عامًا، ولذلك علينا التصدي لمثل هذه الكوارث، التي تتجدد كل عام في رمضان.

وأضافت الفنانة راندا البحيري، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، أن هذا البرنامج كل عام يكون به رعب أكثر من العام السابق له، وأن هذا البرنامج ليس له سقف للحدود.

وأوضح أن البعض يصنف هذا البرنامج على أنه كوميدي، وأنه يبث الرعب في قلوب الأطفال، وأن البرنامج يذاع خلال الإفطار، ويعرض به أشياء مخالفة تبث الرعب،منها أن المقدم يقول «أنا في الشر مليش كبير».

وأشارت إلى أن كلام المقدم لا يليق، وأن ما يردده عن النجوم التي تظهر معه لا يليق، وأنها غيورة على بلدها، وأنها تهاجم البرنامج حبا في مصر.

وتابعت:" لو اتعرض عليا هرفض ودا إهانة.. لآن هناك أشياء ليس لها ثمن.. وأن كرامة الفنان المصري فوق كل شئ".