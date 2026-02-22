سؤال اليوم الرابع في «نورانيات قرآنية».. آية من سورة النساء تؤكد حجية السنة وطاعة النبي

طرح حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، سؤال اليوم الرابع من شهر رمضان ضمن مسابقة برنامج نورانيات قرآنية، المذاع على قناة صدى البلد.

حجية السنة النبوية

وجاء نص السؤال كالتالي: تتضمن سورة النساء آية تؤكد حجية السنة النبوية، وتشدد على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عند وقوع الخلاف يجب الرجوع إليه.. فما رقم هذه الآية؟

والاختيارات هي:

الآية 55

الآية 56

الآية 59

الآية 61

الآية 103

ويُعد برنامج «نورانيات قرآنية» مسابقة رمضانية يومية تتيح للمشاهدين فرصة المشاركة والإجابة عن سؤال كل يوم، مع تقديم جوائز قيّمة للفائزين، في إطار نشر الثقافة القرآنية وتعزيز الوعي بمعاني كتاب الله الكريم.