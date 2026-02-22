سنغافورة تطلب توضيحا أمريكيا بشأن التعريفة الجمركية العالمية الجديدة

قالت حكومة سنغافورة إنها ستتشاور مع نظيراتها في الولايات المتحدة لطلب توضيحات بشأن كيفية تنفيذ التعرفة الجديدة البالغة 15% على جميع السلع الداخلة إلى البلاد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" أن سنغافورة ستطلب تفاصيل إضافية حول آلية استرداد الرسوم المحتملة، بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية مؤخراً سلطة الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، يوم الأحد، إن "حكومة سنغافورة تتابع الوضع عن كثب، وستتواصل مع نظرائنا في الولايات المتحدة للحصول على توضيحات بشأن تنفيذ رسوم المادة 122 والعمليات المتعلقة باسترداد الرسوم".

وأعلن ترامب أمس أنه سيرفع التعرفة العالمية من 10% إلى 15%، عقب حكم المحكمة العليا الذي أسقط معظم إجراءاته التجارية السابقة. وقال في منشور على منصة تروث سوشيال إن الزيادة ستفرض بموجب المادة 122 وستدخل حيز التنفيذ فوراً، إضافة إلى الرسوم القائمة.

وفي الوقت نفسه، نقلت قناة "سي إن إيه" عن نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، جان كيم يونج، دعوته البلاد إلى الاستعداد لبيئة تجارية عالمية "تغيّرت جذرياً". وأضاف: "من المهم أن نُذكّر أنفسنا بأننا نحتاج إلى الاستعداد على المدى الطويل مراجعة استراتيجيتنا الاقتصادية عنصر أساسي في تعزيز قدرتنا التنافسية ومرونتنا".