أخبار البلد

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ياسمين بدوي

أعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة سيد أبو الرجال بمحافظة السويس على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنها ستستقبل اليوم لجنة وزارية بالمدرسة لعمل مسح قرائي للطلاب من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي ، مشددة على ضرورة حضور جميع طلاب اليوم

وقالت المدرسة : إن المسح القرائي سيكون عبارة عن اختبار يقوم بعمله لجنة وزارية في القراءة والكتابة ، مشيرةً إلى أن الطالب الغائب سيعد من ضمن الطلاب الذين لم يجتازوا الاختبار وسيكون لهم برنامج علاجي .

كما نبهت أيضا مدرسة الصفا للتعليم الأساسي ، على ضرورة حضور الطلاب من الصف الثالث حتى الصف السادس الابتدائي هذا الاسبوع وعدم الغياب لوجود مسح قرائي لهم وهذا للعلم


 

كما أعلنت مدرسة خالد بن الوليد بالسويس ، عن عقد امتحان مسح قرائي لتلاميذ الصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي بدءا من اليوم الاحد 22 فبراير 2026

إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في ٧ محافظات

وكان قد ناقش  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع مديري المديريات التعليمية نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية والذي تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منه في ٢٠ محافظة ويجري الاستعداد لإطلاق المرحلة الثالثة في ٧ محافظات، مؤكدًا ضرورة أن تعكس هذه النتائج صورة حقيقية ودقيقة لمستوى الطلاب الفعلي في مهارات القراءة والكتابة.

وشدد في هذا الإطار على أن إتقان القراءة والكتابة مسؤولية مباشرة لمديري المديريات التعليمية، ولا يجوز انتقال أي طالب من صف دراسي إلى آخر دون امتلاكه الحد الأدنى من هذه المهارات الأساسية.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير على تنفيذ زيارات متابعة ميدانية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بما في ذلك الوقوف على مستوى إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة، ومتابعة النتائج على أرض الواقع، والتأكد من التزام المدارس بتحقيق المستويات المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه تلك الزيارات.

مسح قرائي السادس الابتدائي السويس المسح القرائي القراءة والكتابة

