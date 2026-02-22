في ذكراها.. قصة ندم نادية عزت على أشهر أدوارها

يوافق اليوم الأحد 22 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة نادية عزت، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1938، ورحلت عن عالمنا في 21 مايو عام 2011، عن عمر يناهز الـ 73 عاما.

مشوار نادية عزت

بدأت نادية عزت مشوارها الفني في مرحلة مبكرة من حياتها، حيث لفتت الأنظار بموهبتها وحضورها الهادئ على الشاشة. انطلقت في عالم الفن من خلال أدوار صغيرة لكنها مؤثرة، واستطاعت أن تثبت نفسها تدريجيًا وسط جيل ضم عددًا من النجوم الكبار. تميزت بأدائها البسيط غير المتكلف، ما جعلها قريبة من الجمهور، خاصة في الأدوار الاجتماعية التي جسدت فيها شخصية الفتاة الرقيقة أو الزوجة الطيبة.

أعمال نادية عزت

قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال الفنية والتي وصل رصيدها إلى 150 عملا فنيا أشهرها دورها في فيلم (إنذار بالطاعة ) عام 1993 مع الفنانة ليلي علوي حين جسدت دور الأم المتسلطة القوية التي تضرب ابنتها وتجبرها علي الزواج من العريس الثري كما قدمت العديد من الأدوار الدرامية أشهرها دورها في مسلسلات المال والبنون وسارة، وهوانم جاردن سيتي.

نادية عزت والحجاب

ارتدت نادية عزت، الحجاب، ورفضت لعب أدوار النصابة أو العاشقة والتي لا تتناسب مع وقار حجابها.

ندم نادية عزت

وقبل وفاتها في أحد لقاءاتها أعربت عن ندمها عن قيامها بدور فهيمة بأن الناس لا يتذكرونها إلا شخصيتها الشريرة في ذلك الفيلم.

من عشقها للفن قدمت الفنانة نادية عزت دور فهيمة وهي حامل، ما جعل المخرج يضطر لظهورها في المشهد الأخير بالفيلم داخل شوال يغطي نصف جسمها حتى لا يظهر كبر حجم بطنها.

وفاة نادية عزت

رحلت نادية عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2011 عن عمر يناهز الـ 73 عاما بعد صراع مع المرض، وقبيل وفاتها قررت ارتداء الحجاب وانتقاء أدوارها بما يتناسب معه.