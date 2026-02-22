قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حال اندلاع حرب أمريكية.. المرشد الإيراني يصدر توجيهات عاجلة
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
الصحة: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية
واقعة ميت عاصم .. المجنى عليه لم يحضر الجلسة لايداعه فى مستشفى الصحة النفسية
وزير الخارجية: تسخير البعثات الدبلوماسية لدعم جهود الترويج للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون
توك شو

الكرملين: روسيا لا تُشكّل تهديدًا لإستونيا أو لأي دولة أخرى

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بأن الكرملين، قالت إن روسيا لا تشكل تهديدا لإستونيا أو لأي دولة أخرى لكنها ستفعل كل ما تراه ضروريًا لحماية أمنها.


ولفتت إلى أن موسكو ستوجه ترسانتها النووية نحو إستونيا حال نشر سلاح نووي على أراضيها يستهدف روسيا.

وقال ميخائيل أوليانوف، المبعوث الروسي إلى المنظمات الدولية في فيينا، إن روسيا والصين وإيران تؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للقضايا المحيطة بالملف النووي الإيراني.

وأكد الممثلون الدائمون لروسيا والصين وإيران، خلال اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أهمية الوصول إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للقضايا المرتبطة بالملف النووي لطهران، بحسب ما صرّح أوليانوف لصحيفة إزفستيا.

وبحسب الصحيفة، عقد الممثلون الدائمون للدول الثلاث في فيينا اجتماعًا مع جروسي في 18 فبراير.

وقال الدبلوماسي: «تم التركيز بشكل خاص على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية بحتة لجميع المشكلات القائمة في هذا السياق (قضية الملف النووي الإيراني)، وسيستمر هذا النوع من التعاون بين البعثات الدبلوماسية للدول الثلاث».

وفي 17 فبراير، عُقدت في جنيف الجولة الثانية من المحادثات التي رعتها سلطنة عُمان بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي. ووفقًا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، توصل الطرفان إلى تفاهم مشترك بشأن عدد من القضايا التي يمكن إدراجها في مسودة اتفاق البرنامج النووي المستقبلي.

روسيا القاهرة الإخبارية موسكو المبعوث الروسي

