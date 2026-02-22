قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد أيام من ولادتها.. طفل المطربة المعتزلة ياسمينا العلواني يتعرض لوعكة صحية

ياسمينا العلواني
ياسمينا العلواني
أحمد إبراهيم

نشرت المطربة المعتزلة ياسمينا العلواني صورة لمولودها الحديث «سليم» وهو يتلقى العلاج داخل المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية بعد أيام من ولادته. 

وكتبت ياسمينا العلواني، تعليقا على الصورة: «اللهم اشف ابني (سليم) شفاء عاجلا لا يغادر سقما، وألبسه ثوب الصحة والعافية، واحفظه من كل شر ووجع». 

وبالبحث، تبين أن الجهاز الذي وضع فيه مولود ياسمينا العلواني، هو لعلاج حالات الصفراء الحادة للأطفال حديثي الولادة، ويسمى جهاز. 

منشور ياسمينا العلواني 

مولود ياسمينا العلواني 

رُزقت ياسمينا العلواني بمولودها الجديد، وأطلقت عليه اسم سليم، وسط أجواء من الفرح والسعادة التي عمّت العائلة والأصدقاء.

وتتلقى ياسمينا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، مع أطيب الأمنيات للمولود بالصحة والعافية، وللعائلة بدوام الفرح والسرور.

اعتزال ياسمينا العلواني 

يذكر أن المطربة ياسمينا العلواني نشرت سابقا مقطع فيديو قصيرا، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، ظهرت فيه ترتدي الحجاب، وتعلن اعتزال الغناء.

وقالت ياسمينا العلواني، في مقطع الفيديو، إنها تفكر في هذا القرار منذ سنوات، واتخذته لأنه فرض ديني، وعلقت: «اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا».

وحذفت ياسمينا العلواني جميع الصور التي سبق ونشرتها عبر “إنستجرام”، وكانت تظهر فيها دون حجاب.

زفاف ياسمينا العلواني

في عام 2023، احتفلت الفنانة ياسمينا العلواني بزفافها في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء.

وخضعت المطربة ياسمينا العلواني لجلسة تصوير صباحية، مع عريسها في الفندق الذي أقيم فيه حفل الزفاف.

ياسمينا العلواني مولود ياسمينا العلواني المطربة ياسمينا العلواني

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

