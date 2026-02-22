قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاري كين يعلق على أنباء اهتمام برشلونة: سعيد في بايرن ولم أسمع شيئًا
عادل إمام حاضر بصورته واسمه فى مسلسلي صحاب الأرض وننسى اللي كان
بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل إفراج
الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع
المجر: لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة لأوكرانيا حتى تستأنف نقل النفط عبر خط أنابيب دروجبا
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
محافظات

أول مسحراتية مسيحية بدهب توزع المياه والعصائر على الصائمين قبل الإفطار

كاتي ظريف توزع المياه والعصائر علي الصائمين
كاتي ظريف توزع المياه والعصائر علي الصائمين

وزّعت كاتي ظريف، أول مسحراتية مسيحية بمدينة دهب، التمر والمياه المعدنية والعصائر على المارة والصائمين قبل موعد الإفطار في شوارع المدينة، في مبادرة إنسانية اعتادت تنفيذها سنويًا خلال شهر رمضان، وسط ترحيب واسع من الأهالي ورواد الطرق.

وحرصت كاتي ظريف على إيقاف السيارات والمارة لتقديم عبوات المياه والعصائر والتمر، في مشهد يعكس روح التكافل والتآخي التي تميز أجواء الشهر الكريم بمدينة دهب السياحية، حيث تحولت المبادرة إلى تقليد رمضاني ينتظره كثيرون مع غروب الشمس.

ورصدت كاميرا موقع «صدى البلد» الإخباري جولات كاتي منذ اليوم الأول لشهر رمضان، وهي تمارس دور المسحراتية مرتدية جلبابًا أبيض، وممسكة بطبلة وفانوس، وتجوب الشوارع مرددة العبارة الشهيرة: «اصحى يا نايم وحد الدايم»، في أجواء احتفالية مبهجة.

واستقبلت ظريف الشهر الكريم هذا العام بأسلوب مختلف، إذ صممت فانوسًا رمضانيًا خاصًا، وغطست به في أعماق البحر برفقة عدد من الغواصين، في مشهد لافت جمع بين طابع المدينة الساحلي وأجواء رمضان الروحانية.

وأكدت كاتي ظريف، التي تعمل مدربة غطس بدهب، أنها تحرص كل عام على مشاركة إخوتها المسلمين فرحة الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن رمضان يمثل مناسبة للتقارب ونشر المحبة بين الجميع. كما تشارك في تعليق الزينات بالشوارع السياحية، وتوزيع الفوانيس على الأطفال، والمساهمة في تنظيم إفطار العاشر من رمضان، سعيًا لإدخال البهجة على  أهالي المدينة وزوارها.

جنوب سيناء دهب أول مسحراتية مسيحية توزع كاتي ظريف

