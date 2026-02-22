قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
الحكومة: خريطة صناعية متكاملة للفرص الاستثمارية وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
رنا عصمت

وجبة السحور تعد من الوجبات المهمة التي تساهم في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لبقية اليوم خلال الصيام، لذلك أفضل ما يمكن تناوله في السحور هو الأطعمة التي تحتوي على البروتينات.

لذا نقدم لك في هذا التقرير افضل مصادر البروتين فى السحور وفقا لموقع هيلثي لاين.

أفضل مصادر البروتين فى السحور..

١-الأفوكادو أو زيت الزيتون:

الدهون الصحية تساهم في الحفاظ على الطاقة طوال اليوم، كما أن الأفوكادو يحتوي على الفيتامينات والدهون المفيدة التي تساعد في تحسين وظائف الدماغ يمكن إضافة شرائح من الأفوكادو إلى الساندويتش أو تناوله مع زيت الزيتون.


 

٢-المكسرات (اللوز، عين الجمل، الفول السوداني):

غنية بالأحماض الدهنية الصحية، مثل الأوميجا 3، التي تدعم صحة الدماغ وتحسن الذاكرة والتركيز. كما أنها توفر طاقة مستدامة.


 

٣-البيض، الجبن، أو الزبادي:

تناول البيض المسلوق أو الجبن قليل الدسم أو الزبادي يساعد في بناء الأنسجة وتجديد الخلايا، وتعمل على تعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة. كما أنها تدعم وظائف الدماغ وتحسن التركيز.


 

٤-الشوفان:

-غني بالألياف
-يمنح شبعًا طويلًا
-يساعد على تنظيم سكر الدم
-يدعم صحة الجهاز الهضمي

افضل مصادر البروتين فى السحور السحور مصادر البروتين فى السحور اطعمه غنية بالبروتين فى السحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني

إيران تعرض خفض برنامجها النووي مقابل اتفاق مؤقت مع واشنطن

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،

الأمم المتحدة تحذر من الاتجار الوحشي وواسع النطاق بالأطفال في هايتي

لقاء السفير فائد مصطفى مندوب الجزائر بالجامعة العربية

مناقشات بين الجامعة العربية والجزائر لبحث تطورات القضية الفلسطينية

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد