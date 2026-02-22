أفضل مصادر البروتين في السحور

وجبة السحور تعد من الوجبات المهمة التي تساهم في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة لبقية اليوم خلال الصيام، لذلك أفضل ما يمكن تناوله في السحور هو الأطعمة التي تحتوي على البروتينات.

لذا نقدم لك في هذا التقرير افضل مصادر البروتين فى السحور وفقا لموقع هيلثي لاين.

أفضل مصادر البروتين فى السحور..

١-الأفوكادو أو زيت الزيتون:

الدهون الصحية تساهم في الحفاظ على الطاقة طوال اليوم، كما أن الأفوكادو يحتوي على الفيتامينات والدهون المفيدة التي تساعد في تحسين وظائف الدماغ يمكن إضافة شرائح من الأفوكادو إلى الساندويتش أو تناوله مع زيت الزيتون.





٢-المكسرات (اللوز، عين الجمل، الفول السوداني):

غنية بالأحماض الدهنية الصحية، مثل الأوميجا 3، التي تدعم صحة الدماغ وتحسن الذاكرة والتركيز. كما أنها توفر طاقة مستدامة.





٣-البيض، الجبن، أو الزبادي:

تناول البيض المسلوق أو الجبن قليل الدسم أو الزبادي يساعد في بناء الأنسجة وتجديد الخلايا، وتعمل على تعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة. كما أنها تدعم وظائف الدماغ وتحسن التركيز.





٤-الشوفان:

-غني بالألياف

-يمنح شبعًا طويلًا

-يساعد على تنظيم سكر الدم

-يدعم صحة الجهاز الهضمي