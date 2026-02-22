دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن المشهد الذي تتمنى أن تعيده في حياتها الشخصية وهو ما يخص لحظة رحيل والدها.

وقالت دينا الشربيني، في تصريحات تليفزيونية: "كنت أعلم أن والدي سيرحل، ولكن لم استطع مصارحته حتى لا يشعر بأنه سيغادر وده المشهد الوحيد اللي نفسي أعيده مرة تانية".

ولقت النجمة دينا الشربيني إشادات كبيرة بعد تألقها مشهد وفاة والدها في الحلقة الثانية من مسلسل اتنين غيرنا.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاعر دينا الشربيني في المشهد والمزيج بين الحزن والتخبط مما جعلها من أفضل مشاهد اليوم الثاني في رمضان.

أبطال وقصة مسلسل اتنين غيرنا

مسلسل "اتنين غيرنا"، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول مدرب رياضي يعمل في مدرسة دولية يعيش حالة عزلة نتيجة ماضيه وعلاقاته، ثم يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تمر بأزمات شخصية، مما يشكل نقطة تحول في حياته وقصة تجمعهما بالرغم من الصعاب.

مسلسل "اتنين غيرنا"، بطولة الفنان آسر ياسين، دينا الشربيني، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، فدوى عابد، هنادي مهنا، سحر رامي، بسنت شوقي، صفوة، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.