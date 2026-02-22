منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

يعد ترطيب الجسم بتناول كميات كافية من الماء والسوائل خلال السحور يسهل الصيام بدون عطش.

على الرغم من أن الماء هو المعيار الذهبي لترطيب الجسم، إلا أنه يوجد عدد من المشروبات الدافئة التى يمكن أن توفر ترطيباً مماثلاً لترطيب الماء، وذلك فى حالة تناولها بإعتدال دون إفراط..

4 مشروبات تساعد فى ترطيب الجسم

١-الشاي الأسود أو الأخضر

بفضل محتواها العالي من الماء، يمكن أن تساعدك هذه الأنواع من الشاي على تلبية احتياجاتك اليومية

من الترطيب، ويعتقد غالباً أن تأثير الكافيين المدر للبول يسبب الجفاف، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى

أن الاستهلاك المعتدل للشاي المحتوي على الكافيين لا يؤدي إلى فقدان سوائل أكثر من الماء عند تناوله بكميات معتدلة.

٢-مشروبات الأعشاب

أكدت عدد من الابحاث ان مشروبات الأعشاب، مثل النعناع والزنجبيل والبابونج ، الخالية من الكافيين،

تتصرف بشكل مشابه للماء بعد الجفاف الطفيف، مما يشير إلى قدرتها على ترطيب الجسم.

٣-القهوة

مثل الشاي، تتكون القهوة السوداء بشكل أساسي من الماء، وتحتوي على كمية كافية من الكافيين

لزيادة إدرار البول لدى بعض الأشخاص، ومع ذلك تشير الأبحاث إلى أن تأثيرها السلبى على ترطيب الجسم

بشكل عام ضئيل لدى الأشخاص الذين يتناولونها بانتظام وبكميات معتدلة.

وتوصلت إحدى الدراسات حول تأثيرات جرعات مختلفة من الكافيين الموجود في القهوة على توازن السوائل،إلى أن المستويات العالية من الكافيين (ما يعادل 4 إلى 5 أكواب من القهوة المركزة) تزيد من إدرار البول وفقدان السوائل، في حين أن المستويات المنخفضة إلى المتوسطة (ما يعادل 2 إلى 3 أكواب)لا تؤثر على توازن السوائل بالنسبة للماء.

٤-الحليب الدافئ

بما أن الحليب يتكون أساساً من الماء، فإن حجمه قد يساهم في تناول السوائل وترطيب الجسم،

مع وجود أدلة محدودة تشير إلى أنه قد يساعد الجسم على الاحتفاظ بالسوائل بشكل أفضل من الماء العادي.

في دراسة استخدمت مؤشر ترطيب المشروبات، أظهر الحليب كامل الدسم والحليب الخالي من الدسم قيم مؤشر أعلى من الماء، مما يشير إلى أن الحليب يبقى في الجسم لفترة أطول من الماء العادي،وذلك بناءً على كمية البول واحتباس السوائل على مدى عدة ساعات، كما أن الحليب يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم بفضل محتواه من الصوديوم والبوتاسيوم، وهما من الإلكتروليتات المعروفة بقدرتها على المساعدة في احتباس السوائل، بالإضافة إلى الكربوهيدرات التي تساعد على إبطاء عملية إفراغ المعدة وإطالة فترة الترطيب .

نصائح لاستخدام المشروبات الدافئة للترطيب

-إذا كنت تبحث عن راحة مشروب دافئ دون القلق بشأن الكافيين أو السعرات الحرارية الزائدة،

ففكر في شرب الماء الساخن مع الليمون، والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب جسمك مع دعم مجموعة من العمليات الحيوية.

-في حين أن المشروبات الدافئة مثل القهوة والشاي يمكن أن تساهم في كمية السوائل التي تتناولها يومياً،تشير الأبحاث إلى أن التناوب بينها وبين الماء العادي على مدار اليوم، أو خلال الفترة بين الإفطار إلى السحور،يمكن أن يساعدك على الحفاظ على ترطيب جسمك بشكل صحيح.

-تجنب المشروبات الساخنة التي تحتوي على سكريات مضافة أو شراب أو كريمة، لأنها قد تقلل من فوائدها في ترطيب الجسم وتساهم في مشاكل صحية مثل زيادة الوزن وداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

-على الرغم من أن المشروبات الدافئة المحتوية على الكافيين قد تساعد في ترطيب الجسم،إلا أن الحد من إجمالي استهلاكك اليومي من الكافيين إلى 400 ملليجرام(ما يعادل كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة سعة 12 أونصة) يمكن أن يساعد في تجنب الاثار الجانبية.

المصدر ديلي ميرور