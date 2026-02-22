منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
الحكومة: خريطة صناعية متكاملة للفرص الاستثمارية وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
نتنياهو: نعمل على تشكيل تحالف جديد ضد المحورين الشيعي المنهار والسني المتشكل
بالصور

رنا عصمت

يعد ترطيب الجسم بتناول كميات كافية من الماء والسوائل خلال السحور يسهل الصيام بدون عطش.

على الرغم من أن الماء هو المعيار الذهبي لترطيب الجسم، إلا أنه يوجد عدد من المشروبات الدافئة التى يمكن أن توفر ترطيباً مماثلاً لترطيب الماء، وذلك فى حالة تناولها بإعتدال دون إفراط..

4 مشروبات تساعد فى ترطيب الجسم

١-الشاي الأسود أو الأخضر

بفضل محتواها العالي من الماء، يمكن أن تساعدك هذه الأنواع من الشاي على تلبية احتياجاتك اليومية

من الترطيب، ويعتقد غالباً أن تأثير الكافيين المدر للبول يسبب الجفاف، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى

أن الاستهلاك المعتدل للشاي المحتوي على الكافيين لا يؤدي إلى فقدان سوائل أكثر من الماء عند تناوله بكميات معتدلة.

٢-مشروبات الأعشاب

أكدت عدد من الابحاث ان مشروبات الأعشاب، مثل النعناع والزنجبيل والبابونج ، الخالية من الكافيين،

تتصرف بشكل مشابه للماء بعد الجفاف الطفيف، مما يشير إلى قدرتها على ترطيب الجسم.

٣-القهوة

مثل الشاي، تتكون القهوة السوداء بشكل أساسي من الماء، وتحتوي على كمية كافية من الكافيين

لزيادة إدرار البول لدى بعض الأشخاص، ومع ذلك تشير الأبحاث إلى أن تأثيرها السلبى على ترطيب الجسم

بشكل عام ضئيل لدى الأشخاص الذين يتناولونها بانتظام وبكميات معتدلة.

وتوصلت إحدى الدراسات حول تأثيرات جرعات مختلفة من الكافيين الموجود في القهوة على توازن السوائل،إلى أن المستويات العالية من الكافيين (ما يعادل 4 إلى 5 أكواب من القهوة المركزة) تزيد من إدرار البول وفقدان السوائل، في حين أن المستويات المنخفضة إلى المتوسطة (ما يعادل 2 إلى 3 أكواب)لا تؤثر على توازن السوائل بالنسبة للماء.

٤-الحليب الدافئ

بما أن الحليب يتكون أساساً من الماء، فإن حجمه قد يساهم في تناول السوائل وترطيب الجسم،

مع وجود أدلة محدودة تشير إلى أنه قد يساعد الجسم على الاحتفاظ بالسوائل بشكل أفضل من الماء العادي.

في دراسة استخدمت مؤشر ترطيب المشروبات، أظهر الحليب كامل الدسم والحليب الخالي من الدسم قيم مؤشر أعلى من الماء، مما يشير إلى أن الحليب يبقى في الجسم لفترة أطول من الماء العادي،وذلك بناءً على كمية البول واحتباس السوائل على مدى عدة ساعات، كما أن الحليب يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم بفضل محتواه من الصوديوم والبوتاسيوم، وهما من الإلكتروليتات المعروفة بقدرتها على المساعدة في احتباس السوائل، بالإضافة إلى الكربوهيدرات التي تساعد على إبطاء عملية إفراغ المعدة وإطالة فترة الترطيب .

 

نصائح لاستخدام المشروبات الدافئة للترطيب

-إذا كنت تبحث عن راحة مشروب دافئ دون القلق بشأن الكافيين أو السعرات الحرارية الزائدة،

ففكر في شرب الماء الساخن مع الليمون، والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب جسمك مع دعم مجموعة من العمليات الحيوية.

-في حين أن المشروبات الدافئة مثل القهوة والشاي يمكن أن تساهم في كمية السوائل التي تتناولها يومياً،تشير الأبحاث إلى أن التناوب بينها وبين الماء العادي على مدار اليوم، أو خلال الفترة بين الإفطار إلى السحور،يمكن أن يساعدك على الحفاظ على ترطيب جسمك بشكل صحيح.

-تجنب المشروبات الساخنة التي تحتوي على سكريات مضافة أو شراب أو كريمة، لأنها قد تقلل من فوائدها في ترطيب الجسم وتساهم في مشاكل صحية مثل زيادة الوزن وداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

-على الرغم من أن المشروبات الدافئة المحتوية على الكافيين قد تساعد في ترطيب الجسم،إلا أن الحد من إجمالي استهلاكك اليومي من الكافيين إلى 400 ملليجرام(ما يعادل كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة سعة 12 أونصة) يمكن أن يساعد في تجنب الاثار الجانبية.

المصدر ديلي ميرور

