"المهندسين" تكثف استعداداتها لإجراء انتخابات التجديد النصفي 2026

تواصل نقابة مهندسي القاهرة استعداداتها المكثفة على قدمٍ وساق، لتجهيز المقر الرئيسي لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية خلال انتخابات نقابة المهندسين لعام 2026، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 27 فبراير الجاري.

وأكد الدكتور أحمد فوزي، رئيس لجنة انتخابات نقابة مهندسي القاهرة، أن اللجنة انتهت من إعداد فيديو توضيحي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للنقابة، يشرح بالتفصيل كيفية الوصول إلى المقر الانتخابي، مشيرًا إلى أن “العرس الانتخابي” سيقام باستاد القاهرة من جهة مسجد آل رشدان، بما يسهل حركة الدخول والوصول.

وأوضح فوزي، أن المقر الانتخابي يجري تجهيزه على أعلى مستوى، حيث تم توفير ساحة انتظار (باركينج) كبيرة بمساحات واسعة لاستيعاب سيارات المهندسين، مع تخصيص مسار مباشر ومنظم يبدأ من منطقة الانتظار وصولًا إلى الخيام المجهزة لإجراء العملية الانتخابية، بما يضمن انسيابية الحركة ومنع التكدس.

وأضاف أنه تم إعداد منطقة مخصصة لتسجيل البيانات إلكترونيًا، مزودة بعدد كافٍ من أجهزة الحاسب الآلي، بهدف تسريع إجراءات التسجيل والتصويت وتجنب أي ازدحام، فضلًا عن تجهيز خيمة كبيرة لاستقبال الشخصيات العامة وكبار الزوار.

وفي إطار الحرص على سلامة الحضور، أشار رئيس لجنة الانتخابات إلى توفير سيارتي إسعاف مجهزتين بالكامل، يرافقهما فريق طبي متخصص من مستشفيات دار الفؤاد ومستشفى كليوباترا ومستشفى العيون الدولي، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

كما تم التعاون مع معامل رويال لاب لتقديم خدمات تحليل سكر صائم وفاطر، وإنزيمات الكلى مجانًا للمهندسين المشاركين، في خطوة تعكس اهتمام النقابة بالجوانب الصحية إلى جانب التنظيمية.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات على عدد من المناصب الشاغرة، حيث يتم انتخاب رؤساء النقابات الفرعية في 26 محافظة على مستوى الجمهورية، إلى جانب أعضاء مجالس الشعب الهندسية وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وسط تأكيدات بأن العملية الانتخابية ستتم في أجواء تنظيمية تليق بمهندسي مصر وتاريخ نقابتهم العريق.