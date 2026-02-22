إعلان حالة الطوارئ في نيويورك.. إعصار قنبلة يضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ في مدينة نيويورك مع اقتراب عاصفة ثلجية تاريخية تعرف باسم إعصار قنبلة، تهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2017.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية تراكم ثلوج كثيفة تصل سماكتها إلى 45-60 سنتيمتراً في نيويورك ولونغ آيلاند ونيوجيرسي، مع هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 80-96 كيلومتراً في الساعة.



وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الانخفاض الحاد في الضغط الجوي بمقدار 24 مليبار خلال أقل من 12 ساعة يجعل العاصفة شديدة الخطورة، مع مخاطر محتملة لانقطاع الكهرباء وانعدام الرؤية وحدوث فيضانات ساحلية تصل إلى متر واحد في المناطق المنخفضة.



واستجابت المدينة بإرسال أكثر من 2200 مركبة مزودة بكاسحات الثلج و700 آلة رش ملح، ودعت السكان للمشاركة في جهود الإجلاء، فيما أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية إلغاء آلاف الرحلات الجوية حتى يوم الثلاثاء، وسط تحذيرات من صعوبة السفر البري من واشنطن إلى بوسطن.



وتسعى السلطات لتقليل الخسائر البشرية والمادية، مع التركيز على تحذير السكان في الولايات الأكثر تعرضاً للخطر، بما في ذلك نيويورك، نيوجيرسي، كونيتيكت وماساتشوستس.