مياه الشرقية: رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان

أعلن اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالشرقية، عن رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ بكافة قطاعات ومواقع العمل على مستوى المحافظة في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان .

وأكد رئيس الشركة أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان انتظام واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الشهر الكريم، مشددا على جاهزية المحطات والشبكات، وتكثيف أعمال المتابعة والصيانة الدورية، مع الدفع بفرق الطوارئ والإصلاح للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة.

وأشار إلى انعقاد غرف العمليات والطوارئ على مدار الساعة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الفنية والتشغيلية، بما يضمن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأداء والكفاءة التشغيلية، خاصة خلال فترات الذروة.

وشدد اللواء محمد عثمان على ضرورة الالتزام الكامل بخطط التأمين والسلامة المهنية، ومراجعة مهمات ومعدات التدخل السريع، مؤكدًا أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمات متميزة تليق بالمواطنين طوال شهر رمضان المبارك.