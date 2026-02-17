إصابة 9 أشخاص في تصادم أتوبيسين بالشرقية

اصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس السلام أمام مصنع البيض اتجاه بلبيس دائرة محافظة الشرقية.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
