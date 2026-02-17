رجال الأعمال المصريين: إطلاق برامج تدريبية لرفع وعي القطاع الخاص بقانون حماية البيانات

أعلن النائب حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن توجه اللجنة لإطلاق حزمة برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع مستوى الوعي المؤسسي بقانون حماية البيانات الشخصية داخل القطاع الخاص.

وخلال فعاليات ندوة «آليات امتثال الشركات لقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية» بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أوضح أن هذه البرامج سيتم تنفيذها بالتعاون مع جمعية اتصال، في إطار دعم التطبيق العملي للتشريع داخل الشركات.

وأكد أن الدورات التدريبية تستهدف تأهيل الكوادر البشرية على الجوانب الفنية والقانونية لحماية البيانات، بما يضمن انتقال المؤسسات إلى مرحلة الامتثال الكامل للقانون وفق المعايير الدولية.



وشدد على أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي آمن وموثوق للبيانات وتكنولوجيا المعلومات، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرفع من ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.