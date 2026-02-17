البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي

شهد نادي النصر السعودي احتفالًا خاصًا بلاعبة فريق السيدات، البرازيلية كاثلين سوزا، بعد إعلانها إسلامها، وسط دعم وتهاني زميلاتها داخل الفريق.

وشارك النادي اللحظة عبر حسابه الرسمي على "إكس"، مع رسالة داعية لها بالثبات وراحة البال.

وفي تصريح مصور، تحدثت سوزا عن رحلتها الروحية: "كنت أبحث فقط عن الطريق الصحيح لأصبح أفضل نسخة من نفسي"، مؤكدة على أهمية النمو الشخصي والاكتشاف الذاتي.

كما شاركت متابعيها عبر "إنستجرام" صورًا من زيارتها لمكة وأداء مناسك العمرة، معبرة عن امتنانها للحياة وفرص التغيير التي اختبرتها.

وتعيش لاعبة الوسط فترة مشرقة مع النصر، بعد تتويجها مؤخرًا بجائزة لاعبة الشهر، ما يعكس نجاحها على الصعيدين الرياضي والشخصي.

وبدأت مسيرتها في نادي سانتوس بالبرازيل، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة لمواصلة الدراسة واللعب عبر جامعتي لويفيل وسنترال فلوريدا، قبل أن تخوض تجربة احترافية مع إنتر ميلان الإيطالي.

وفي أغسطس 2024، انضمت سوزا إلى فريق سيدات النصر بعقد يمتد لموسمين، لتبدأ فصلًا جديدًا من مسيرتها، تجمع فيه بين التألق داخل المستطيل الأخضر وتحولات حياتية ملهمة خارج الملعب.